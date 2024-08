VIDEO Mario Radić prelomio, kandidirat će se za čelnika DP-a! 'Podredio sam sebe cijelog uspjehu stranke'

Mario Radić potvrdio je kako će se kandidirati za čelnika Domovinskog pokreta, nakon višetjednih previranja i sukoba s aktualnim predsjednikom Ivanom Penavom. Podsjetimo, do jučer se mislilo kako su napetosti u stranci dosegnule svoj vrhunac nakon što je Penava na konferenciji otvoreno kritizirao Radića, svog dosadašnjeg zamjenika i ''desnu ruku'', za kojeg se smatra da je predvodnik druge struje unutar stranke. Radić je istog dana i odgovorio na kritike istom mjerom, a epilog cijelog sukoba birači, javnost, a u konačnici i stranka dobit će 31. kolovoza, na dan izbora. Poruku, koju je Radić poslao članovima i simpatizerima i time najavio da ide u bitku protiv Penave, dobio je i Večernji list, a prenosimo je u cijelosti:

''Dragi prijatelji, dragi članovi Domovinskog pokreta i poštovani simpatizeri i birači, nakon niza obavljenih razgovora, poruka i poziva od ljudi koji su, zajedno sa mnom, postavljali temelje Domovinskog pokreta odlučio sam prihvatiti odgovornost i kandidirati se za predsjednika Domovinskog pokreta. Danas kad je Domovinski pokret parlamentarna stranka i dio vladajuće većine, važnije nego ikada je da ta temeljna ideja bude najvažnija odrednica svih politika koje stranka provodi i o kojima donosi odluke. Povjerenje birača je poljuljano i bit će ga jako teško vratiti. Šteta je, nažalost, već učinjena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Moj program je jasan, isti je kao onaj s kojim smo izašli pred čitav hrvatski narod. U svom radu bit ću predsjednik koji spaja, a ne razdvaja. Sve vrijednosti koje su nas okupile, znat ću sačuvati i ostvariti u budućem političkom životu. Osvrnut ću se i na napade na mene osobno i moj životni put, o kojima slušam danima, a koji su jučer i javno izneseni. Najveći moj krimen koji mi stavljaju na teret je zrakoplovna škola koju sam upisao s 14 godina. Ako je to zaista toliki krimen, pozivam sve one koji me prozivaju – da, zajedno sa mnom, osude i moje pokojne suborce, među kojima i moje dobre prijatelje, Marka Živkovića, Antuna Radoša, Rudolfa Perišina i mnoge druge, da ne bih nekoga zaboravio, koji su završili iste ili slične škole, uključili se u obranu Hrvatske kao i ja, i nažalost, položili svoje živote na Oltar Domovine. Vječna im hvala i slava. Sudionik sam Domovinskog rata kao dragovoljac, moj otac i stric dali su svoje živote kao dragovoljci Domovinskog rata. Oca nisam pronašao do dan danas.

Pozivam gospodina Penavu da on predoči svoj ratni put i ratni put članova svoje uže obitelji. Svi dobro znate da sam podredio cijelog sebe uspjehu Domovinskog pokreta. Tijekom kampanja više sam puta tražio liječničku pomoć zbog premorenosti, da bismo svi zajedno, Hrvatsku učinili zemljom kakvu su sanjali naši očevi i djedovi.

POVEZANI ČLANCI:

Poduzetnik sam cijeli život i na tom sam se planu u potpunosti ostvario. Srce me boli kad vidim kakvi ljudi upravljaju našim životima i procesima koji odlučuju o našoj sudbini. Nije ovo bitka za pozicije, dragi prijatelji, ulog je puno veći. Netko želi uništiti san da postoji domoljubna Hrvatska koja zna i može mijenjati stvari. Nikada nećemo odustati od snova za bolju Hrvatsku! Ne bojte se! Nismo se bojali ni kad je bilo puno teže pa nećemo ni sad. Od srca vam hvala na podršci'', poručio je.