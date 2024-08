Usijavala se situacija: Počeo otvoreni rat u Domovinskom pokretu

Tjednima, pa i mjesecima usijavala se situacija u Domovinskom pokretu, ali sve se vrijeme govorilo da u stranci nema podjela te da je DP jedinstven, iako je svima bilo jasno da u ovoj parlamentarnoj stranci, koja je na vlasti u koaliciji s HDZ-om, postoje veliki problemi. Jučer su pak skinute sve rukavice kada je na konferenciji za novinare, koja ja održana na temu predaje kandidatura za unutarstranačke izbore, predsjednik DP-a Ivan Penava direktno prozvao Marija Radića, koji se smatra predvodnikom druge struje u toj stranci. Mnogi su te njegove riječi protumačili kao početak "otvorenoga rata" koji će se sljedećih dana intenzivirati i koji će kulminirati na dan izbora u DP-u – 31. kolovoza. Znakovito je da je Penava konferenciju za novinare u Zagrebu održao u društvu sva tri ministra DP-a kao i većine saborskih zastupnika.

Prošlost i neki drugi tereti

– Odgovoran sam za sve što se događala u DP-u. Dogodilo se više onoga dobroga. Vodio sam DP dok smo bili u oporbi i želim ga voditi dok smo vladajući. Pitam se gdje su ovi što se žale i što im svašta smeta bili dok smo u vatri kovali pobjedničke rezultate i doveli DP u poziciju vlasti. Demokratska smo stranka i svatko ima pravo na kandidaturu i na izbore – rekao je Penava pozivajući sve članove da se kandidiraju na unutarstranačkim izborima za neku od stranačkih dužnosti. Odgovarajući na pitanja novinara rekao je da nema informaciju hoće li se Mario Radić kandidirati za neku funkciju kao i da ne zna postoji li struja Marija Radića unutar DP-a.

– Gledam istupe nekih naših članova i ne mogu vjerovati što čujem. Osjećam da DP smeta kao čimbenik vlasti, ali da to čine ljudi iz DP-a, ne mogu vjerovati. Bojim se da iz kuta predsjednika neću moći zaustaviti procese kada počnemo analizirati što je tko rekao. DP-u trebaju ljudi koji će donositi odluke i preuzeti odgovornost, a ne marionete ili vladari iz sjene. Ako netko iz ovog ili onog razloga ne može u prve redove, bilo zbog svoje prošlosti ili zbog nekih drugih tereta koji ga muče, za njega ima mjesta u stranci, ali on ne može biti taj koji odlučuje. DP-u trebaju ljudi koji donose odluke, a ne nečije marionete, DP-u trebaju vođe, a ne vladari iz sjene – poručio je Penava.

Radić je reagirao na Penavine izjave.

– Prijetnje Sudom časti DP-a u izbornom procesu političko su dno dna. Andrej Plenković je za protukandidate za predsjednika imao Stira i Kovača pa im nije prijetio Sudom časti niti ih izbacio iz stranke iako su mu bili protivnici. To nije nikakav demokratski pluralizam, to je sjevernokorejski model – rekao je Radić. O Penavinoj izjavi da ne treba nikakve marionete Radić je kazao da Penava zapravo i želi samo klimoglavce i poslušnike.

Kao kandidat za zamjenika predsjednika DP-a svoju je kandidaturu najavio Stipe Mlinarić, koji je rekao da će pokušati promijeniti Hrvatsku i odvesti je na pravi put, a to je vukovarska Hrvatska.

– To je ta Hrvatska za koju ćemo se boriti, za nestale, da ratni zločini budu kažnjeni, a ne da nam u bivšoj Vladi sjede osobe koje su sudjelovale u neprijateljskim snagama. Siguran sam u ovaj tim i u pobjedu te pozivam sve da se kandidiraju, a ne da preko medija puštaju neke balone da je raskol u DP-u. Nema raskola – rekao je Mlinarić.

Sveučilišni profesor, nekadašnji ministar i član Predsjedništva DP-a Slaven Dobrović, kazao je da je u donošenje odluka uključen birani krug ljudi oko predsjednika Ivana Penave, dok se ostale ništa ne pita.

– Sve je zapravo kulminiralo s parlamentarnim izborima. Tada dolazi do izostanka komunikacije, spoznaje da se ključne odluke donose u vrlo uskom krugu ljudi i slično. Onda dolazi izbor ministara pa državnih tajnika. Mene, kao člana Predsjedništva, ništa se o tome nije pitalo, nego sam samo saznavao da su neke odluke donesene. Nekoliko puta ušao sam u konzultacijsku grupu, ali vidio sam da je i to zapravo samo farsa. Odluke su se zapravo donosile negdje drugdje. Neki dan imali smo i sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva, koja je također pokazatelj što se i kako radi. Sve se radilo kako bi se osiguralo da Ivan Penava nesmetano pobijedi, ali i da se svi oni koji su protiv stave po strani – rekao je Dobrović.

Govoreći o problemima unutar stranke, kaže kako je poslije odlaska Miroslava Škore bilo potrebno naći nekoga tko je voljan baviti se strankom i svime što ona donosi. Kaže i da je izbor Ivana Penave za predsjednika bio logičan te da je u počecima sve dobro funkcioniralo jer se veći krug ljudi pitalo oko donošenja odluka te nije bilo samovolje.

31. kolovoza kao dan D

– Međutim, kada nekome daš vlast u ruke, onda vidiš kakav je tko čovjek. Ivan Penava je sa svojim načinom rada i svojom nekakvom osobnom ambicijom najodgovorniji za sve što se događa u DP-u. Najviše mu zamjeram izvrgavanje volje članova DP-a, prestanak komunikacije, neuvažavanje ljudi te stavljanje nekih osobnih interesa i ambicija debelo u prvi plan. Ovo što Penava radi najgore je moguće parazitiranje na žrtvi Vukovara. Ne znam kako može gledati imena svih koji su poginuli u Vukovaru i sve to raditi i govoriti – rekao je Dobrović.

Kada je riječ o unutarstranačkim izborima 31. kolovoza, rekao je kako još uvijek ne zna hoće li se kandidirati za neku od dužnosti u stranci ili ne, ali da će svakako odluku o tome donijeti kao dio tima, a ne kao pojedinac. O odnosima unutar stranke kaže da je u više navrata zatražio određene odgovore, postavljao pitanja te se nije slagao s nekim odlukama, ali da konkretne odgovore nikada nije dobio. I dok ne zna hoće li se kandidirati za neku od stranačkih dužnosti, Dobrović kaže kako već sada zna što će napraviti ako Penava na kraju bude izabran za predsjednika DP-a.

– Ako on ostane na mjestu predsjednika, onda je to gotovo i ne vidim dalje mogućnost sudjelovanja u jednoj takvoj političkoj farsi. To nije samo moje mišljenje, nego tako razmišlja jako velik broj članova DP-a koji su nezadovoljni načinom vođenja i rada u stranci. Taj 31. kolovoza bit će dan D za DP, odnosno dan kada će se odlučiti hoće li stranka opstati ili će se raskoliti te i dalje glumiti nekakvu desnicu – zaključio je Dobrović.

