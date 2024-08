Plenković o sukobu u DP-u: Ne miješamo se. Nisam se čuo s Radićem, ali mogu ako treba

Premijer Andrej Plenković dao je izjave za medije nakon održane sjednice užeg i šireg Predsjedništva u HDZ-u. Uoči sastanka, fotoreporteri su snimili kako u središnjicu stranke dolazi i Dragan Primorac, HDZ-ov kandidat za predsjednika RH. Na samom početku osvrnuo se na predstavljanje kandidatkinje Dubravke Šuice za još jedan mandat u Europskoj komisiji, navodeći kako će njenu kandidaturu stranka službeno predložiti u četvrtak.

- S nama je danas bio i kandidat Dragan Primorac koji je bio aktivno prisutan diljem Hrvatske. Dobar je odjek njegovih posjeta koji su bili ovog ljeta. Vjerujem da će on, kako vrijeme bude odmicalo, na našoj platformi zadobiti sve veću potporu i pobijediti na predsjedničkim izborima, to se vidi i iz anketa. Kada smo ga istaknuli kao kandidata, on je praktički bio u egalu s predsjednikom RH - poručio je na početku. Novinari su ga dalje upitali za Primorca i kako će izgledati predsjednička kampanja.

- Reakcije ljudi su sjajne, on je političar s velikim iskustvom. Koristit ćemo sve alate, od obilaska Hrvatske pa do društvenih mreža koji su nužni alati - kazao je pa komentirao na koji način će HDZ sudjelovati u kampanji: ''Imat će čvrstu potporu stranke''. Govoreći o sukobu dviju strana unutar Domovinskog pokreta uoči unutarstranačkih izbora, na relaciji Ivan Penava-Mario Radić, Plenković je poručio kako je pozicija HDZ-a jasna.

- Mi se ne miješamo u procese stranke, to je na njima. Mi smo svoj proces imali i nama se nitko nije miješao, niti ćemo se mi drugima. Koliko ja vidim, stabilnost i rad vlade nisu u pitanju, a kako će se njihovi procesi razviti, to je na njima da vode računa - kazao je. Novinari su ga upitali i je li se čuo s Marijom Radićem.

- Ne. Ako treba, možemo se čuti, nemam problem s time - dodao je. Komentirao je i unutarstranačke izbore u SDP-u koji se očekuju sredinom rujna.

- Čitamo novine, meni će to biti četvrti ili četvrta predsjednica SDP-a, vidjet ćemo. Neka oni biraju one za koje oni smatraju da je najbolji - poručio je premijer.