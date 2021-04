Marić otkrio gdje je našao novac za dug i objavio odličnu vijest za mlade

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je dogovor Vlade s veledrogerijama i početak isplate duga od 6,5 milijardi kuna.

- Naravno, nije igra niti kakav blef. Govorimo ovdje o vrlo ozbiljnim stvarima: lijekovi, zdravlje ljudi, zdravstvo. Međutim, u isto vrijeme u vašem uvodnom prilogu su bile reakcije veledrogerija, a ja ću se na to nadovezati. Ne samo 3,6 milijardi u iduća tri mjeseca, uključujući travanj, svibanj i lipanj, nego do kraja godine u odnosu na onih originalno predočenih 2,7 prema zdravstvu. Gotovo 10 milijardi kuna koji će samo osigurati da dovedemo rokove plaćanja u još uvijek iznad zakonom propisanih, ali stabilnih tih 120 za ljekarne, 180 za bolnice i zato sam i rekao, između ostalog, danas da do kraja godine mislim da trebamo s ovim stvarno podvući crtu i sljedeći korak apsolutno treba biti prije svega troškovno rashodna strana proračuna zdravstva - rekao je Marić u RTL Direktu odgovarajući na pitanje zašto se toliko dugo čekao dogovor s veledrogerijama.

Na pitanje kako se država uopće dovela u tu situaciju odgovorio je:

- Nisam baš stručan za zdravstvo da mogao relevantno odgovoriti na svaki detalj sustava zdravstva, ali gledam financijski brojke i pokazatelje. Oni su, nažalost, sve ovo vrijeme pokazivali, zato sam stalno apostrofirao i napominjem pa i danas da problem veledrogerija kamo sreće jedini i da kamo sreće da je postojeći dug jedini problem jer, nažalost, novi nastaje. Da u ovom trenutku imamo situaciju da novi dug ne raste danas ne bi bilo 3,6 milijarde u tri mjeseca nego 6,3 milijarde u isti čas.

Dodao je kako će zdravstvo krenuti u reformu.

- I kolega Beroš je danas o tome govorio i mi svi skupa kao Vlada o nacionalnom planu oporavka, između ostalog jedna od tih komponenti se odnosi na zdravstvo, naravno, ne za krpanje rupa nego za transformativni reformski iskorak prema naprijed, mislim da je svima jasno. Zdravstvo je egzistencijalno, esencijalno - kazao je i dodao kako će s reformom krenuti ove godine.

Niža cijela lijekova u pregovorima nije se postigla jer su se na sastanku riješavali samo, govori Marić, problemi iz prošlosti.

- Mislim da je sad svima evidentno i jasno da ne možemo imati situaciju da u godini covida, kada je sve fokusirano na covid, a svi ostali operativni i ini zdravstveni zahvati ili usluge su u značajnom padu, imamo povećanje potrošnje lijekova, govori Marić.

Marić je komentirao i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao kako ''veledrogerije mogu pričekati jer nisu kruha gladne'', govoreći kako su 'povišeni tonovi' bili očekivani.

- Rekao sam i danas poslije sastanka da naravno da je bilo određenih povišenih i ovakvih i onakvih tonova. Rekao bih da je sve to dobrim dijelom i očekivano jer sigurno da nije jednostavno u ovim okolnostima, kad se zadesi uz sve skupa još jedan dodatni problem, koji se u ovom konkretnom slučaju se valja čitav niz godina, ja bih rekao čak i desetljeća, kaže.

Za COVID-dodatke za umirovljenike izdvojeno je i još 600 milijuna kuna, novci za koje ministar govori da će ići iz preraspodjele proračuna.

- Ono što je najvažnije i mislim da je dobra poruka – da su umirovljenici sve ovo vrijeme imali redovne isplate mirovina, indeksirane, međutim obzirom poglavito cijena koje su zapravo nisu rasle pa i ta indeksizacija nije bilo značajnija, kaže te odbacuje da isplate umirovljenicima dolaze zbog izbora.

- Taj razgovor kolege Aladrovića s predstavnicima umirovljeničkih udrugi ima već nekoliko mjeseci. To je iz nekakve vrste apela i zahtjeva s njihove strane. Mislim, naravno kada promatramo cjelokupnu situaciju, netko može donosi ovakve ili onakve zaključke, ali ne treba zanemariti niti činjenicu koliko su visoke ili niske mirovine, zaključuje ministar financija.

Odlična vijest za mlade, no i sve ostale zaposlene u Hrvatskoj je da povrati poreza kreću i ranije od najavljenih.

- I prije COVID-a je stupio na snagu zakon o porezu na dohodak, prema kojem se mladima do 25 godina vraća puni povrat poreza, a mladima do 30 godina starosti se vraća 50 posto poreza. Imali smo dvojbu i odlučili smo da ćemo čekati godišnji obračun. Mladi su pitali hoće li to dočekati, pa evo sad je to vrijeme jer već 3. svibnja kreću prva rješenja tj. povrat poreza, govori Marić.

