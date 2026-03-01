FOTO Ovo je dron kojim su SAD gađale Iran: Napravljen je po uzoru na njihov Shaed

Američka vojska u napadu na Iran koristila je nove jurišne bespilotne letjelice LUCAS, objavilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) u subotu navečer na X-u. Ovo je njihova prva operativna uporaba nakon predstavljanja krajem 2025. godine, piše The Jerusalem Post. Ove jeftine bespilotne letjelice, napravljene su po uzoru na Shahed, iranski dron. U prosincu je CENTCOM objavio da je pokrenuo radnu skupinu Scorpion Strike (TFSS) četiri mjeseca nakon što je državni tajnik Pete Hegseth naložio ubrzanje nabave i uvođenja pristupačne tehnologije bespilotnih letjelica.

Objašnjeno je da je "TFSS osmišljen za brzu isporuku jeftinih i učinkovitih sposobnosti bespilotnih letjelica“ te da je "nova radna skupina već formirala eskadrilu bespilotnih letjelica Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS) koje su trenutno stacionirane na Bliskom istoku".

Bespilotne letjelice LUCAS u obliku slova V, koje je razvila tvrtka SpektreWork napravljeni su po uzoru na Shahed-136, iranski dron koji Rusija intenzivno koristi u Ukrajini. Američka platforma LUCAS, koja se može lansirati različitim mehanizmima, poput katapulta, polijetanja uz pomoć raketa ili mobilnih zemaljskih i automobilskih sustava, ima za cilj biti jeftina izvedenica dizajnirana za brzu proizvodnju i raspoređivanje.

CENTCOM's Task Force Scorpion Strike - for the first time in history - is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran's Shahed drones, are now delivering American-made retribution. 🇺🇸 pic.twitter.com/VYdjiECKDT — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Iako SAD nije otkrio pune mogućnosti sustava LUCAS, kombinacija radne skupine Scorpion Strike na kopnu i radne skupine 59 na moru ukazuje na koordinirani napor za izgradnju regionalne mreže za udare bespilotnim letjelicama u regiji s visokim stupnjem sukoba.

