Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BESPILOTNA LETJELICA

FOTO Ovo je dron kojim su SAD gađale Iran: Napravljen je po uzoru na njihov Shaed

Foto: REUTERS
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
01.03.2026.
u 14:54

Bespilotne letjelice LUCAS u obliku slova V, koje je razvila tvrtka SpektreWork napravljeni su po uzoru na Shahed-136

Američka vojska u napadu na Iran koristila je nove jurišne bespilotne letjelice LUCAS, objavilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) u subotu navečer na X-u. Ovo je njihova prva operativna uporaba nakon predstavljanja krajem 2025. godine, piše The Jerusalem Post. Ove jeftine bespilotne letjelice, napravljene su po uzoru na Shahed, iranski dron. U prosincu je CENTCOM objavio da je pokrenuo radnu skupinu Scorpion Strike (TFSS) četiri mjeseca nakon što je državni tajnik Pete Hegseth naložio ubrzanje nabave i uvođenja pristupačne tehnologije bespilotnih letjelica.

Objašnjeno je da je "TFSS osmišljen za brzu isporuku jeftinih i učinkovitih sposobnosti bespilotnih letjelica“ te da je "nova radna skupina već formirala eskadrilu bespilotnih letjelica Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS) koje su trenutno stacionirane na Bliskom istoku".

FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
1/15

Bespilotne letjelice LUCAS u obliku slova V, koje je razvila tvrtka SpektreWork napravljeni su po uzoru na Shahed-136, iranski dron koji Rusija intenzivno koristi u Ukrajini. Američka platforma LUCAS, koja se može lansirati različitim mehanizmima, poput katapulta, polijetanja uz pomoć raketa ili mobilnih zemaljskih i automobilskih sustava, ima za cilj biti jeftina izvedenica dizajnirana za brzu proizvodnju i raspoređivanje.

Iako SAD nije otkrio pune mogućnosti sustava LUCAS, kombinacija radne skupine Scorpion Strike na kopnu i radne skupine 59 na moru ukazuje na koordinirani napor za izgradnju regionalne mreže za udare bespilotnim letjelicama u regiji s visokim stupnjem sukoba. 

Situaciju na Bliskom istoku iz minute u minutu pratite OVDJE.

Ključne riječi
dron Lucas napad na Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!