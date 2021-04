Predsjednik Uprave Medike: 'Iznenađeni smo iznosom koji smo dobili nakon dogovora s vladom'

U srijedu je ponovno održan sastanak između predstavnika vlade i veledrogerija zbog ogromnih dugova od preko 6 milijardi kuna, zbog čega su veledrogerije nakratko obustavile isporuku lijekova bolnicama. Sastanak je počeo u 13 sati, u međuvremenu prekinut zbog sjednice vlade te nastavljen u 17 sati da bi za samo 10 minuta bio postignut koncenzus - veledrogerijama ide tri milijarde i 700 milijuna kuna.

- Moram priznati da smo iznenađeni iznosom, pogotovo što smo prije nekoliko dana dobili prvo milijardu kuna, kazao je predsjednik uprave Medike Jasminko Herceg za RTL.

- Mjesečni iznosi će biti 600 milijuna kuna za bolnice, 300 milijuna kuna za ljekarne. Također, u šestom mjesecu, kada planiramo rebalans proračuna, računamo na dodatnu injekciju koje će svesti rokove plaćanja bolnicama na 180 dana, a ljekarnama 120 dana, kazao je ministar financija Zdravko Marić, dodajući da ih više na ovakvim sastancima građani neće vidjeti.

Ministar zdravstva Vili Beroš upozorio je kako su veliki izazovi pred nama te da je postignut tek prvi korak.

- Vjerujem da smo na sigurnom putu koje će utemeljiti dvije stvari kada je ova tematika u pitanju a to je održivo financiranje i opskrba lijekovima, i drugo dugoročna reforma zdravstvenog sustava koja će omogućiti financijsku stabilnost, kazao je.

Predsjednik Uprave Herceg potvrdio je kako će ovaj iznos osigurati redovitu isporuku lijekova pacijentima.

- To nažalost u listopadu nismo uspjeli. Sada su pronađena ta sredstva. Koliko smo informirani od gospodina Marića, ona su pronađena kroz neke interne raspodjele. Ići će se i u rebalans budžeta i kroz to će ljekarne dobiti 135 milijuna kuna, bolnice 160 milijuna kuna. Obećano je da će se ta dinamika držati do kraja godine, kaže te pojašnjava kako je uvijek problem proces budžetiranja jer su troškovi liječenja i terapija sve skuplji, no sve na dobrobit pacijenata.

- Medika je još prošli tjedan nastavila s redovitom opskrbom svih bolnica u Hrvatskoj, to je bio naš znak dobre volje na temelju uplate od prve milijarde kuna. Mi svaku uštedu u zdravstvenom resoru pozdravljamo, no niže cijene lijekova su stvar pregovora između HZZO-a i proizvođača lijekova, smatra Herceg.

VIDEO: Burno sučeljavanje Klisovića, Tomaševića i Filipovića