Trump i Netanyahu 'nepijatelji Boga': veliki ajatolah pozvao na džihad

Veliki ajatolah Naser Makarem Shirazi, jedan od najviših autoriteta u šijitskom islamu, izdao je fetvu kojom poziva na džihad (sveti rat) protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Ovaj potez 99-godišnjeg ajatolaha izravna je reakcija na ubojstvo vrhovnog vođe, dajući vjernicima punu vjersku legitimnost i nagradu za daljnje akcije. U službenom priopćenju, Shirazi koristi snažan i mobilizirajući jezik, ističući vjersku obavezu osvete.

- Iranski narod i islamski svijet posvećuju krv mučenika revolucije - stoji u objavi, prenosi Avaz.ba.

Fetva jasno određuje ciljeve i dužnosti vjernika, naglašavajući da su glavni počinitelji zločina Amerika i „cionistički režim“. Proglas zaključuje da je odmazda moralna i vjerska obaveza za sve muslimane kako bi se "uklonila prijetnja ovih zločinaca".

Netanyahua i Trumpa Shirazi je nazvao "Božijim neprijateljima" (mohareb). Prema iranskom zakonu, svatko tko je proglašen moharebom suočava se sa smrtnom kaznom, a onaj tko je izvrši biva nagrađen.