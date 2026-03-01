Naši Portali
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
IZDAO FETVU

Trump i Netanyahu 'nepijatelji Boga': veliki ajatolah pozvao na džihad

People protest after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Sanaa
Foto: Khaled Abdullah/REUTERS
Autor
Antonio Mandir
01.03.2026.
u 14:00

Prema iranskom zakonu, svatko tko je proglašen moharebom suočava se sa smrtnom kaznom, a onaj tko je izvrši biva nagrađen

Veliki ajatolah Naser Makarem Shirazi, jedan od najviših autoriteta u šijitskom islamu, izdao je fetvu kojom poziva na džihad (sveti rat) protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. 
Ovaj potez 99-godišnjeg ajatolaha izravna je reakcija na ubojstvo vrhovnog vođe, dajući vjernicima punu vjersku legitimnost i nagradu za daljnje akcije. U službenom priopćenju, Shirazi koristi snažan i mobilizirajući jezik, ističući vjersku obavezu osvete.

- Iranski narod i islamski svijet posvećuju krv mučenika revolucije - stoji u objavi, prenosi Avaz.ba.

Fetva jasno određuje ciljeve i dužnosti vjernika, naglašavajući da su glavni počinitelji zločina Amerika i „cionistički režim“.  Proglas zaključuje da je odmazda moralna i vjerska obaveza za sve muslimane kako bi se "uklonila prijetnja ovih zločinaca".
 Netanyahua i Trumpa Shirazi je nazvao "Božijim neprijateljima" (mohareb). Prema iranskom zakonu, svatko tko je proglašen moharebom suočava se sa smrtnom kaznom, a onaj tko je izvrši biva nagrađen.

Ključne riječi
SAD Izrael ajatolah Ali Hamenei rat Iran

