VIDEO Izrael pogodio iranske lovce na pisti: Objavljena snimka zračnog udara

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su danas da su izvele precizan zračni udar na zračnu luku u Tabrizu, gradu smještenom u zapadnom dijelu Irana. Prema službenim informacijama objavljenima na društvenim mrežama, glavna meta napada bili su borbeni zrakoplovi iranskog ratnog zrakoplovstva.
U kratkom priopćenju IDF navodi da su tijekom operacije pogođena i uništena dva lovca tipa F-5 te jedan F-4. Izraelska strana tvrdi da su zrakoplovi napadnuti u trenutku kada su bili u fazi neposredne pripreme za polijetanje. Uz objavu je priložena i snimka iz zraka koja, prema tvrdnjama IDF-a, prikazuje trenutak ciljanja i djelovanja na pisti.
🎯STRUCK: Two F5 and F4 fighter jets at the airport of Tabriz in western Iran, as the jets were prepared for takeoff— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
The strike was conducted to degrade the Iranian Air Force’s activities and to further expand the degradation of their aerial defense. pic.twitter.com/lEvpyiPI5M
