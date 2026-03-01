VIDEO Izrael pogodio iranske lovce na pisti: Objavljena snimka zračnog udara

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su danas da su izvele precizan zračni udar na zračnu luku u Tabrizu, gradu smještenom u zapadnom dijelu Irana. Prema službenim informacijama objavljenima na društvenim mrežama, glavna meta napada bili su borbeni zrakoplovi iranskog ratnog zrakoplovstva.

U kratkom priopćenju IDF navodi da su tijekom operacije pogođena i uništena dva lovca tipa F-5 te jedan F-4. Izraelska strana tvrdi da su zrakoplovi napadnuti u trenutku kada su bili u fazi neposredne pripreme za polijetanje. Uz objavu je priložena i snimka iz zraka koja, prema tvrdnjama IDF-a, prikazuje trenutak ciljanja i djelovanja na pisti.