Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAKI UDAR

VIDEO Izrael pogodio iranske lovce na pisti: Objavljena snimka zračnog udara

Foto: IDF
1/76
VL
Autor
Večernji.hr
01.03.2026.
u 14:13

Prema službenim informacijama objavljenima na mrežama, glavna meta napada bili su borbeni zrakoplovi iranskog ratnog zrakoplovstva.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su danas da su izvele precizan zračni udar na zračnu luku u Tabrizu, gradu smještenom u zapadnom dijelu Irana. Prema službenim informacijama objavljenima na društvenim mrežama, glavna meta napada bili su borbeni zrakoplovi iranskog ratnog zrakoplovstva.

U kratkom priopćenju IDF navodi da su tijekom operacije pogođena i uništena dva lovca tipa F-5 te jedan F-4. Izraelska strana tvrdi da su zrakoplovi napadnuti u trenutku kada su bili u fazi neposredne pripreme za polijetanje. Uz objavu je priložena i snimka iz zraka koja, prema tvrdnjama IDF-a, prikazuje trenutak ciljanja i djelovanja na pisti. 

Ključne riječi
IDF SAD Izrael napad na Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
KI
kingtom
14:16 01.03.2026.

Vjerojatno napuhanci iz kine

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!