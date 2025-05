Mandić: Pomoći ćemo građanima obnoviti kuće, a onda ići u sudski spor s izvođačem ako treba

U studiju Večernji TV-a gostovao je Damir Mandić, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Karlovca koji od birača traži podršku za treći mandat. Je li realizirao dosadašnja obećanja, na temelju kojih projekata traži novo povjerenje birača, koja rješenja ima za probleme nastale uslijed aglomeracije u Zvijezdi, kakva je kampanja bila, žele li Karlovčani promjenu, te kako će surađivati s Gradskim vijećem, čiju podršku očekuje u drugom krugu, neka su od pitanja na koje je dao odgovore.

- Nisam do sada vidio, a niti rezultati izbora u prvom krugu to ne pokazuju, da postoji želja za promjenom u Karlovcu o kojoj priča moja protukandidatkinja. Na koncu, to sam rekao i njoj, da postoji želja za promjenom, ja ne bih, vjerojatno bio u drugom krugu i ne bi bio rezultat takav kakav je. Odrađeni projekti moj su zalog za novi mandat. No, svatko će u svom političkom narativu naglašavati ono što mu odgovara. Mi smo na izbore izišli samostalno, i zadovoljni smo rezultatom. Kampanju smo koncipirali na način da idemo otvorena uma, iskrena srca, no činjenica je da je ova kampanja bila jedna od prljavijih, a svjedočio sam nizu kampanja. Bilo je neistina, podmetanja, dizanja panike, išlo se osobno, jako nisko, išlo se lažima, no mi se na taj nivo nismo htjeli spuštati, nismo se htjeli valjati u tom blatu kamo su nas htjeli uvući. Rezultati prvog kruga izbora taj su narativi kandidata koji su ga koristili i kaznili – kazao je Damir Mandić.

Neobičnost ove kampanja donijela je i činjenica da je dio članova HDZ-a u ovoj kampanji izišao iz stranke i osnovao samostalnu listu, Mandić je u kampanji naglašavao da je HDZ kojeg vodi svjestan svoje odgovornosti.

- Moja je vizija da stranka nije svrha sama sebi i da mi u HDZ-u, i kad imamo vlast, pogotovo kad imamo vlast, moramo se osvijestiti, od mene koji sam predsjednika do zadnjeg člana, da vlast i grad nisu naše vlasništvo i da imamo odgovornost za sve što radimo; sebi i građanima. Vrti se jedna teza, to je moja suparnica u drugom krugu govorila o stranačkim uhljebljivanjima. No, to sam već demantirao; na čelu kulturnih ustanova od četvero osoba samo je jedna iz HDZ-a. Biramo stručne ljude, ravnateljica Gradske knjižnice nije u stranci, dobitnica je najveće nagrade za bibliotekarstvo u Hrvatskoj, jedan ravnatelj došao je iz Dubaija u Karlovac, drugi je imao karijeru na HRT-u, dakle važna je struka, ne stranka – dodao je Mandić.

U kampanji se dosta pričalo o problemima aglomeracije, posebno u Zvijezdi za koju D. Mandić kaže da je bilo nužno da uđe u aglomeraciju. - Kroz aglomeraciju smo izmijenili kanalizacijsku i vodovodnu mrežu po gradu, pa i u Zvijezdi. U Karlovcu smo imali situaciju da na sedam minuta od centra grada, ulazite u dio grada koji nije imao kanalizacija. Kod Zvijezde smo otišli pedalj dalje. Osim toga, mi smo u sam projektu gradili i obnovili vrelovod, ugradili smo plinifikaciju Zvijezde, ugradili HEP-ovu infrastrukturu. Dakle, s obnovom komunalne infrastrukture u Zvijezdi više nismo mogli čekati koliko je bila dotrajala. Isto tako, je li struka precijenila Zvijezdu u odabiru načina izvođenja radova, to je druga stvar, to je pitanje struke i tu rasvjetljavamo stvari. Činjenica je da objekti u Zvijezdi, stari stotine godina, nemaju temelje i to je procjena struke, kako to riješiti. Ne može politika tu išta reći, predložiti, zaustaviti. Postoji odgovornost struke i mi se pozivamo na nju. Karlovčanima čije su kuće oštećene u Zvijezdi to je frustrirajuće, kao i nama u gradskoj upravi, u konačnici i meni, jer i mi želimo da se sve riješi na najbolji mogući način, da se građane obešteti. Pomoći ćemo im obnoviti kuće, a onda ići u sudski spor s izvođačem ako treba. Nikada nismo i nećemo napustiti građane, u kontaktu smo s njima, već radimo neka obeštećenja. Dakle, ne stoji teza moje konkurentice da nismo uz građane. Mi smo stalno uz njih i bit ćemo do kraja, dok se sve ne riješi. Za dvije godine sva će Zvijezda biti uređen, i Trg bana Jelačića, imat ćemo obilaznicu, popločene ulice, sve će doći na svoje. No, u ovoj kampanji, Zvijezda i problemi koji su nastali, postali su politička teza na kojoj su mnogi htjeli pokupiti političke poene bez ikakvog rješenja. Mislim da su građani postali svjesni toga. No, ja nisam čuo nikakvo rješenje od mojih protukandidata za probleme u Zvijezdi. Oni rješenje nemaju – dodao je Damir Mandić.

Naveo je da je obnovljeno kino Edison, obnavlja se Hrvatski dom, obnovljen je vrelovod, riješeni su problemi s poplavama uz Koranu i Mrežnicu, rješava se sustav obrane od poplava uz Kupu, i sve su to ispunjena obećanja, dodaje Mandić, koja mu daju legitimitet da od građana traži povjerenje za novi, treći mandat u kojem ima nove planove projekte.

- Gradimo vrtić, planiramo gradnju osnovne škole i doma za umirovljenike u novom naselju kojeg formiramo na prostoru nekadašnje vojarne Luščić. S tim vrtićem, te preuređenjem jedne bivše područne škole, imat ćemo situaciju da svako dijete u Karlovcu može dobiti vrtićki smještaj. Do tada sufinanciramo i smještaj djece u privatnim vrtićima. U poslovnim zonama imamo nove tvrtke koje otvaraju radna mjesta, a proračun punimo, po čemu smo među rijetkima u Hrvatskoj, kroz industriju, ne trgovinu. Stroga smatram da je Karlovac već sada mjesto ugodnog življenja. Nizinska pruga koja će omogućiti da iz Zagreba u Karlovac dođete za pola sata, treći trak autoceste, sve su to projekti u kojima smo s državom i koji će dodatno popularizirati Karlovac – smatra Damir Mandić.