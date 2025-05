Neočekivani savezi: Stvara se širok blok protiv HDZ-a, imaju jedan strateški cilj

Kako se drugi krug lokalnih izbora približava, tako su se i neke političke opcije međusobno približile kako bi ostvarile isti cilj – pobijediti HDZ ili se obraniti od HDZ-a gdje god se to može. Uz HDZ, na terenu se oformljuju i savezi koji nisu upereni direktno prema HDZ-u, ali jesu prema pojedincima ili strankama za koje se vjeruje da bi mogli postati bliski HDZ-u, odnosno da im ne bi bilo mrsko u općinskim i gradskim vijećima kao i županijskim skupštinama koalirati upravo s HDZ-om kako bi imali vladajuću većinu.

Najnapetija bitka u nedjelju čeka Split, u kojem aktualnom gradonačelniku i šefu Centra Ivici Puljku za vratom puše HDZ-ov Tomislav Šuta. Trećeplasirani Željko Kerum već je pozvao sve svoje birače da podrže HDZ-ova kandidata, što je rezultiralo zatomljivanjem animoziteta na ljevici i SDP-ovim javnim iskazivanjem potpore Puljku. Naime, do danas su SDP , točnije njegov kandidat za gradonačelnika Splita i šef splitskog SDP-a Davor Matijević i Puljak razmjenjivali "baražnu vatru". Optužbe su frcale na sve strane, a prvi krug izbora donio je i jednoj i drugoj strani hladan tuš.

Puljka je stavio u poziciju da sada od istog tog SDP-a kojeg je napadao traži potporu, a SDP u poziciju da teška srca mora podržati Puljka jer padne li drugi najveći grad u državi u ruke HDZ-a, to će ga boljeti mnogo više. To bi značilo dodatno jačanje HDZ-a i dodatno slabljenje SDP-a na nacionalnoj razini. Obrana Splita, odnosno Puljka zbog toga postaje, moglo bi se kazati, strateški cilj i SDP-a, ne samo Centra u nedjelju. To još nikako ne prihvaća samo Davor Matijević, kojega je Puljak napadao na osobnoj razini i koji preko toga, kako je i sam napisao na društvenim mrežama, ne može prijeći.

– Nakon najprljavije kampanje u povijesti Hrvatske, u kojoj se kroz blato provlačila cijela moja obitelj, krajnje je morbidno tražiti od mene da javno agitiram za Puljka – napisao je Matijević na Facebooku. A koliko je u Splitu izborna bitka dramatična, vidi se i po tome što je danas u pomoć Puljku pozvan i predsjednik države Zoran Milanović, koji se cijelu kampanju suzdržavao pomagati lijevim kandidatima. Kako neslužbeno doznajemo, njegov obilazak plaže Žnjan, kojom se Puljak u kampanji hvali, dogovoren je između dva kruga, dakle nije riječ o protokolu koji je dogovoren prije lokalnih izbora.

Osim Puljku, potpora SDP-a stigla je i nezavisnoj kandidatkinji za splitsko-dalmatinsku županicu Ivani Ninčević Lesandrić, koju je podržao i Most, a ona je pak putem društvenih mreža podržala Puljka, SDP-ove kandidate Zorana Paunovića u Makarskoj i Fabijana Vučetića u Hvaru, ali i kandidata Mosta, Miru Bulja u Sinju, Petra Baranovića, koji želi postati novi šibensko-kninski župan, do Bože Petrova, koji je u drugom krugu za dubrovačko-neretvanskog župana da se umreže, koordiniraju i zajedno krenu u, kako je kazala, završi nalet.

– Javnost očekuje da surađujemo, a mi joj to i dugujemo. Upravo to što okupljamo sve birače, od lijevog centra do onih desno kojima je dosta klijentelizma, naša je najveća snaga. Ujedinimo kampanje. Ujedinimo poruke – apelirala je Ivana Ninčević Lesandrić.

Inače, Mostovu Boži Petrovu potpora je stigla i od SDP-a, a zauzvrat je Most podržao SDP-ova kandidata za šibensko-kninskog župana Petra Baranovića, koji u drugom krugu vodi tijesnu bitku s HDZ-ovim Paškom Rakićem. Baranovića je SDP pri tome mudro izabrao jer je riječ o političaru kojeg rijetko tko veže uz SDP, a sve kako bi mogao "široko zahvatiti" i pokušati izvesti ono što je prije četiri godine uspjelo Marku Jeliću.

Iako u Rijeci HDZ-a nema u drugom krugu, na antihadezeovski sentiment igra i nezavisni kandidat za gradonačelnika Marko Filipović, koji je svoju protukandidatkinju, nezavisnu Ivu Rinčić nazvao "projektom HDZ-a". Inače, Filipović, kojega su se SDP-ovci odrekli i u bitku za gradonačelnicu poslali Sandru Krpan umjesto njega, zbog čega je i napustio stranku, sada se opet zbližio sa starom strankom i ona s njime. Nakon što je Rijeka osvojila nogometno prvenstvo, objavio je znakovitu fotografiju iz lože na Rujevici na kojoj pozira s dugogodišnjim SDP-ovim primorsko-goranskim županom Zlatkom Komadinom, SDP-ovim Željkom Jovanovićem, koji se već u riječkom SDP-u spominje kao dobro "prijelazno rješenje" za novog šefa SDP-ove organizacije nakon Filipovića, i SDP-ovim gradonačelnikom Opatije Fernandom Kiriginom. A iz čega se dade iščitati i kako u SDP-u očito računaju da bi s Filipovićem, ako već nemaju gradonačelnika, mogli barem pokušati složiti novu vladajuću većinu u Gradskom vijeću.

Zanimljivo je i u Istri. Možemo je pozvalo svoje birače u Puli da ne glasaju za Filipa Zoričića. Tako sročena formulacija očito je nešto što je najbliže potpori Peđi Grbinu koju su uspjeli "prevaliti preko usta". Grbina podržava i IDS, što je posebno zanimljivo jer je njihova potpora SDP-ovoj kandidatkinji za istarsku županicu Sanji Radolović izostala, a što opet ne čudi s obzirom na to da će dio IDS-a "igrati" za njena protukandidata Borisa Miletića. Koliko su takvim potezom zbunili svoje birače, u Puli su za SDP, ali ne i u županiji, bit će zanimljivo vidjeti u nedjelju.

Antihadezeovska bitka vodi se i u Karlovcu, gdje je u drugi krug izbora za gradonačelnicu kontra HDZ-ova Damira Mandića ušla Draženka Polović. – Glasovi koje mogu dobiti u drugom krugu proizlaze iz činjenice da je nositelj nezavisne liste, gospodin Dimitrije Birač, nakon prvoga kruga rekao da će podržati mene za gradonačelnicu. Osim toga, nositelji i članovi liste Bolji Karlovac također su rekli da neće podržati gospodina Mandića, tako da vidim velike šanse za promjenu na mjestu gradonačelnika – izjavljivala je prije Polović.

Na sjeveru SDP-ov kandidat za Varaždinsku županiju dobio je pak važnu potporu šefa Reformista Radimira Čačića. Danas je dvojac već predstavio i platformu suradnje nakon izbora. Obojica su stava i da je HNS-ova podrška HDZ-u samo "deklaratorna" te da je glasačko tijelo u Varaždinskoj županiji naklonjeno ljevici i lijevom centru.