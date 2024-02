Mamić priznao da je predsjedniku Suda BiH darovao sat od 15.000 eura: 'Bio je to simboličan poklon'

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić darovao je skupocjeni sat pritvorenom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu, a iako Mamić tvrdi da se radilo o "simboličnom poklonu", tamošnje tužiteljstvo to smatra podmićivanjem. Čulo se to na ročištu na sudu u Sarajevu, gdje se raspravljalo o zahtjevu Tužilaštva BiH o produžetku pritvora sucu Debevcu i bivšem direktoru OSA-e Osmanu Mehmedagiću, uhićenima u prosincu.

Sastanak u Grudama

Sumnja se kako su se Mamić i Debevec sastali u jednom lokalu u Grudama, a posrednik im je bio poduzetnik Ljiljanko Palac. Kako donosi portal Klix, istražitelji nisu utvrdili kada se taj susret odigrao jer je Debevec skoro sve svoje sastanke i putovanja označavao kao povjerljivo pa se ne zna kada je putovao u Grude. Inače, predsjednika Suda BiH u svim službenim putovanjima vozi službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Zdravko Mamić ispitan je proteklog tjedna u SIPA-i u Sarajevu, a kako prenosi isti medij, istražiteljima je rekao kako sat nije mit, već se radilo o "simboličnom poklonu" koji je dao predsjedniku Suda BiH. Baš u to vrijeme tamošnje pravosuđe odlučivalo je o hrvatskom zahtjevu za izručenje Mamića. Portal Klix navodi i da je Mamić, kako je navodno rekao, "znao da je dobro imati predsjednika suda na svojoj strani za vrijeme tih postupaka".

"To nije simboličan poklon"

- Sat od 15.000 eura nikako ne može biti simboličan poklon - komentirala je, pak, tužiteljica Bojana Jolović na današnjem ročištu u Sarajevu. Istaknula je i kako je to nedopustivo i bez obzira na to je li Debevec utjecao na odluku o Mamićevu izručenje. Podsjetimo, izručenje je odbijeno pa se Mamiću sudi u odsutnosti, na Županijskom sudu u Osijeku. Nepoznato je za sada hoće li tužiteljstvo u BiH pokrenuti kazneni postupak i protiv Zdravka Mamića, zbog davanja mita.

