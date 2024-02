Mamić ispitan zbog sata kojega je dao pritvorenom predsjedniku Suda BiH

Pune ruke posla s policijom i sucima ima posljednjih dana Zdravko Mamić, i to u obje njegove države. U ponedjeljak mu je nastavljeno suđenje u odsutnosti na Županijskom sudu u Osijeku zbog izvlačenja novca iz Dinama u sklopu zločinačke organizacije. Dok se u Zagrebu pak iščekuje odlučivanje o optužnici protiv trojice osječkih sudaca zbog primanja mita od Mamića, a gdje su optužena i braća Mamić, pripadnici SIPA-e u Sarajevu traže skupocjeni sat koji je, kako sumnjaju, Zdravko Mamić dao pritvorenom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu.

Stajalo ga karijere

Povijest se, ako je to istina, ponavlja - Mamić je sat na ruku stavio i sucu Darku Krušlinu, a ovaj ga je kasnije vratio, no stajalo ga je to posla i karijere, a i sam je završio kao optuženik. Kako se tereti, Mamić je to učinio u nadi da će mu sudac pogodovati u osječkom procesu. O toj će se optužnici raspravljati u ponedjeljak na Županijskom sudu u Zagrebu.

Kako doznaje Dnevni avaz, Zdravko Mamić ispitan je proteklog tjedna u svojstvu svjedoka, a vezano za sat vrijedan 15.000 eura koji je, kako se vjeruje, poklonio uhićenom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu.

No, Mamić je u SIPA-i, kako piše Avaz, izjavio da se ne radi o davanju mita, nego da je Debevcu dao neku vrstu poklona. Pripadnici SIPA-e sinoć su pretresli kuću suca Debevca, ali sat nisu pronašli.

