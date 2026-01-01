Naši Portali
ZIMSKA OPREMA IZ SUNČANE HRVATSKE

Snježne plugove iz Kalinovca voze i Skandinavci: Posipači soli i plugovi jedan su od naših izvoznih aduta

storyeditor/2025-12-26/GOJ_1312.jpg
Jolanda Rak Šajn
01.01.2026.
u 16:44

Strojevi i vozila iz podravske tvrtke Rasco održavaju ceste na pet kontinenata, u Parizu, Londonu, Helsinkiju, Vancouveru, New Yorku... a lansirali su i prvu hrvatsku čistilicu na vodik

Prvi proizvodi Rasca iz Kalinovca bili su jednostavni posipači soli za odleđivanje prometnica i snježni plug, nastali kao odgovor na potrebe lokalnih kupaca, a danas ta tvrtka gradi biznis diljem svijeta i u top 5 je proizvođača u svojoj branši. Njezine inovacije i moćni strojevi održavaju prometnice u više od 40 zemalja na pet kontinenata, od Skandinavije do Australije, Kanade, SAD-a i Kine, nedavno su lansirali i prvo hrvatsko komercijalno vozilo na vodik – a hrvatske snježne plugove i posipače soli prodaju čak i Norvežanima.

Krenuli iz garaže kao servis

Predsjednik Uprave Ivan Franičević kaže kako su to tržišta koja prije svega cijene kvalitetu i vrijednost koju dobivaju za uloženo – i upravo to je njihova glavna snaga. – To što smo prepoznati u Skandinaviji nije slučajnost – dokazali smo učinkovitost i pouzdanost u ekstremnim uvjetima. Posipači soli i snježni plugovi koji dolaze iz naše tvornice prilagođeni su područjima s različitim vremenskim uvjetima. Primjerice, u Skandinaviji su uvjeti u zimskom održavanju prometnica značajno drukčiji nego u Francuskoj ili Španjolskoj. Upravo ta bliska prilagodba specifičnostima pojedinih regija nam i omogućuje da budemo jedan od vodećih proizvođača ovog tipa strojeva u svijetu – objašnjava.

snijeg plug RASCO Kalinovac Ivan Franičević

Avatar Le-Freak
Le-Freak
17:18 01.01.2026.

Ovako zanimljive clanke ste zakljucali. 😤

