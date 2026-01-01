Snježne plugove iz Kalinovca voze i Skandinavci: Posipači soli i plugovi jedan su od naših izvoznih aduta

Prvi proizvodi Rasca iz Kalinovca bili su jednostavni posipači soli za odleđivanje prometnica i snježni plug, nastali kao odgovor na potrebe lokalnih kupaca, a danas ta tvrtka gradi biznis diljem svijeta i u top 5 je proizvođača u svojoj branši. Njezine inovacije i moćni strojevi održavaju prometnice u više od 40 zemalja na pet kontinenata, od Skandinavije do Australije, Kanade, SAD-a i Kine, nedavno su lansirali i prvo hrvatsko komercijalno vozilo na vodik – a hrvatske snježne plugove i posipače soli prodaju čak i Norvežanima.



Krenuli iz garaže kao servis



Predsjednik Uprave Ivan Franičević kaže kako su to tržišta koja prije svega cijene kvalitetu i vrijednost koju dobivaju za uloženo – i upravo to je njihova glavna snaga. – To što smo prepoznati u Skandinaviji nije slučajnost – dokazali smo učinkovitost i pouzdanost u ekstremnim uvjetima. Posipači soli i snježni plugovi koji dolaze iz naše tvornice prilagođeni su područjima s različitim vremenskim uvjetima. Primjerice, u Skandinaviji su uvjeti u zimskom održavanju prometnica značajno drukčiji nego u Francuskoj ili Španjolskoj. Upravo ta bliska prilagodba specifičnostima pojedinih regija nam i omogućuje da budemo jedan od vodećih proizvođača ovog tipa strojeva u svijetu – objašnjava.