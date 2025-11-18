Naši Portali
MALOLJETNIČKI KRIMINAL U PORASTU

Maloljetnik koji je napao učenike iz Zadra pritvoren zbog nasilničkog ponašanja

Buševec: Izjava Davora Božinovića o aktualnim temama u Hrvatskoj
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.11.2025.
u 08:39

U samo godinu dana, broj kaznenih djela i to samo onih koja je policija evidentirala, koja su počinili djeca i mladi, povećao se za skoro 20 posto

Za nasilničko ponašanje osumnjičen je 17-godišnjak koji je pred zagrebačkim Velesajmom neki dan napao mladića iz Zadra, a nakon što je ispitan mladi je nasilnik završio iza rešetaka. Riječ je o jednom u nizu nasilnih incidenta u kojima sudjeluju mladi ljudi, a ovaj se zbio 14. studenog, kada je 17-godišnjak s grupom više za sada nepoznatih počinitelja prišao skupini učenika iz Zadra, koji su sa školom došli u Zagreb. Tužiteljstvo tvrdi da su mladi nasilnici zadarske učenike bez povoda prvo verbalno, a zatim fizički napali pri čemu su ih šakam a i nogama udarali po glavi i tijelu. U tom napadu tri su učenika iz Zadra lakše ozlijeđena, a od napadača je, za sada, uhićen samo 17-godišnjak. Policija traga za njegovim supočiniteljima, a o njegovom uhićenju dan nakon napada oglasio i Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, koji je pojasnio tko je i zašto napadnut, ali i tko je napadač.

- Srednjoškolci iz Zadra su bili na Interliberu i upućivali su se prema autobusu kako bi otišli doma i u tom trenutku, u nekoliko sekundi, stvorila se ekipa također mladih ljudi koja ih je napala. Policija je vrlo brzo izašla na teren, krenula je prema počiniteljima. Jedna je osoba privedena i obrađena, a s obzirom na to da je također maloljetnik i s adresom u Šibeniku,  prevezen je u Šibenik. Kao i neki dan, kad je bio napad na novinare na Trgu bana Jelačića, i ova mlada osoba je evidentirana za počinjenje dva nasilna kaznena djela od prošle godine, također prema maloljetnicima - kazao je ministar Božinović. Ponovio je svoje već prije izrečene navode, da je policija u ovakvim situacijama "poprilično učinkovita"

- Policija je tu, ponovno bih podcrtao, prilično učinkovita - vrlo brzo dolazi do počinitelja i prijavljuje ih. Što se kasnije tiče, mi zapravo ne znamo dok nam opet ne dođu kao recidivisti - kazao je Božinović.

Iako se nakon serije nasilnih incidenata u kojima su sudjelovali maloljetnici, odgovorni iščuđavaju, ništa u tome što se događa nije čudno. Jer da je maloljetničko nasilje u porastu godinama upozoravaju i MUP i Ured pučke pravobraniteljice za djecu. Kako maloljetnički kriminal izgleda u stvarnom životu, osim svakodnevnih vijesti iz novinskih crnih kronika, svjedoči i policijska statistika. U izvješću o radu policije za 2024. navodi se da su lani ukupno evidentirana 2944 kaznena djela koja su počinili djeca i maloljetnici. Zakon razlikuje pravno neodgovornu djecu, što su djeca do 14 godina te kazneno odgovorne maloljetnike. MUP ističe da je broj kaznenih djela koja su lani počinili djeca i maloljetnici veći za 19,4 posto no 2023. kada su osobe mlađe od 18 godina počinile 2465 kaznenih djela.

Drugim riječima, u samo godinu dana, broj kaznenih djela i to samo onih koja je policija evidentirala, koja su počinili djeca i mladi, povećao se za skoro 20 posto, no nikome unutar socijalno-zdravstveno-odgojno-policijskog sustava se zbog toga očito nije upalila lampica. Nikoga nije uzbudio ni podatak da je lani zbog kaznenih djela osumnjičeno i procesuirano 1552 djece i maloljetnika što je pak povećanje od 11,4 posto u odnosu na 2023. U godišnjem izvješću o radu policije navodi se i da to znači, da je u ukupnim brojkama na teritoriju cijele zemlje bilo 159 evidentiranih maloljetnih počinitelja više no 2023. MUP pojašnjava i da se iz tih brojki "može zaključivati o nešto intenzivnijoj kriminalnoj aktivnosti te populacije." Nadalje, MUP u godišnjem izvješću o radu policije problematiku maloljetničke delinkvencije komparira s podacima iz zadnjih 10 godina, pa zaključuju da je od 2015. do 2024. uz određene oscilacije maloljetnička delinkvencija bila smanjena, što je bio trend koji je trajao do 2022. kada dolazi do povećanja i broja djece i broja maloljetnika koji su evidentirani kao počinitelji kaznenih djela. Drugim riječima, da je maloljetnička delinkvencija u svim svojim oblicima u porastu, policija statistički bilježi već treću godinu, bez ikakve reakcije politike na taj poprilično zabrinjavajući podatak.

