Cure detalji napada na zagrebačkom Velesajmu: 'Zaskočili su ih, to se dogodilo doslovno u pet sekundi'

Na zagrebačkom Velesajmu u petak oko 17 sati dvije mlade osobe napala je skupina mladih ljudi. Sve je puno policije i ljudi, utvrđuju se sve okolnosti događaja, a priveden je jedan čovjek. Na Velesajmu se trenutno održava sajam knjiga Interliber, ali policija nije htjela precizirati je li ovaj incident vezan uz sajam. 'Znamo za događaj u kojem je dvije mlađe osobe tjelesno napalo nekoliko mlađih osoba. Utvrđujemo okolnosti, jedna osoba je u službenim prostorijama policije', rekli su Hini u policiji koja je dojavu zaprimila oko 16,45 sati. Na pitanje je li to bilo kod Velesajma, vani ili unutra te je li bilo potrebe za hitnom pomoći koju spominju neki mediji, policija je tek kratko poručila da se okolnosti utvrđuju.

Nekoliko osoba napalo je dvojicu zadarskih srednjoškolca na Zagrebačkom velesajmu, potvrdili su iz zagrebačke policije. Jedna je osoba u službenim prostorijama policije, okolnosti događaja se utvrđuju, javlja HRT. - Djeca su dobro, hvala Bogu. Vjerujemo da se sad vraćamo doma, ali što se tiče psihičkog stanja djece - naravno da su uplašena, prepadnuta i nisu očekivali tako nešto. Jednostavno su ih zaskočili - to se dogodilo doslovno u pet sekundi, kaže svjedokinja napada koja je bila u pratnji djece.