Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKO OZLIJEĐEN

Maloljetnik električnim romobilom naletio na srnu

Zagreb: Električni romobil je prijevozno sredstvo kojeg vole djeca i odrasli
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
04.11.2025.
u 08:55

Policija je utvrdila kako nema elemenata prometne nesreće, no od vozača je privremeno oduzet električni romobil

Maloljetnik je romobilom naletio na srnu, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede. Nesreća se dogodila između Koprivnice i Koprivničkog Ivanca. Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao električnim romobilom krećući se prema Koprivnici, kada je prednjim dijelom vozila udario u srnu koja je pretrčavala kolnik. Životinja je na mjestu uginula, a 16-godišnji vozač je uslijed naleta pao na cestu.

U padu je zadobio teške tjelesne ozljede, zbog čega mu je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica. Policija je utvrdila kako nema elemenata prometne nesreće, no od vozača je privremeno oduzet električni romobil. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a o svemu je obaviješten i nadležni zavod za socijalni rad. U priopćenju, policija je još jednom napomenula kako nisu svi romobili legalni i kako ne mogu sudjelovati u prometu. 

Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni, a za vožnju takvog vozila propisana je novčana kazna od 130 eura. Zakon dopušta sudjelovanje u prometu isključivo električnim romobilima bez sjedećeg mjesta, čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h.

Ključne riječi
prometna nesreća električni romobili srna

Komentara 1

Pogledaj Sve
UK
ukrajina
09:19 04.11.2025.

U Koprivnici se biciklisti i vozači ovih sprava ponašaju kao kauboji na pješačkim stazama a policija spava u autima !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Velika Gorica: Obilježavanje početka izrade istražne geotermalne bušotine Velika Gorica GT-1
ENERGIJA

Potvrđeni geotermalni potencijali kod Vinkovaca

– Istraživanje u Vinkovcima provedeno je prema najvišim tehničkim standardima i planiranoj dinamici projekta. Po završetku istraživanja na preostaloj lokaciji u Zaprešiću, Agencija za ugljikovodike planira izradu dodatnih bušotina na mjestima s potvrđenim potencijalom. Time ćemo uspostaviti potrebne proizvodno-utisne parove za sigurno i dugoročno korištenje geotermalne energije – kazala je Martina Tuschl, direktorica Sektora za geotermalnu energiju Agencije za ugljikovodike

Učitaj još

Kupnja