Maloljetnik električnim romobilom naletio na srnu

Maloljetnik je romobilom naletio na srnu, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede. Nesreća se dogodila između Koprivnice i Koprivničkog Ivanca. Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao električnim romobilom krećući se prema Koprivnici, kada je prednjim dijelom vozila udario u srnu koja je pretrčavala kolnik. Životinja je na mjestu uginula, a 16-godišnji vozač je uslijed naleta pao na cestu.

U padu je zadobio teške tjelesne ozljede, zbog čega mu je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica. Policija je utvrdila kako nema elemenata prometne nesreće, no od vozača je privremeno oduzet električni romobil. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a o svemu je obaviješten i nadležni zavod za socijalni rad. U priopćenju, policija je još jednom napomenula kako nisu svi romobili legalni i kako ne mogu sudjelovati u prometu.

Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni, a za vožnju takvog vozila propisana je novčana kazna od 130 eura. Zakon dopušta sudjelovanje u prometu isključivo električnim romobilima bez sjedećeg mjesta, čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h.