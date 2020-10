Maloljetnice mogu bez recepta dobiti tabletu za pobačaj

Talijanska agencija za lijekove (AIFA) odobrila je prodaju maloljetnicama tableta nazvanih "dan poslije", odnosno tableta koje se mogu uzeti do pet dana poslije seksualnog odnosa kako bi prekinule trudnoću. Otkad je 2012. u Italiji uvedena uporaba tih tableta, maloljetnice su za njihovu kupnju morale predočiti recept. Od sada im više neće trebati.

Direktor AIFA-e Nicola Magrini kaže da je tableta jako učinkovita za mlađe djevojke koje su imale spolni odnos bez zaštite. U Italiji postoje dvije vrste tablete za prekid trudnoće. Jednu vrstu treba uzeti do 72, a drugu vrstu do 120 sati nakon nezaštićenog spolnog odnosa. Nakon duljeg proučavanja, AIFA je došla do zaključka kako uporaba "tablete za dan poslije" ne ohrabruje nezaštićene seksualne odnose, kao ni kirurške pobačaje.

Magrini kaže da ta tableta štiti fizičko i psihičko zdravlje maloljetnica jer većina njih nije planirala trudnoću i mnoge na kraju odlaze na pobačaje, a ovako će izbjeći takve kirurške zahvate. Maloljetnice koje pak postaju majke rijetko kada završavaju školovanje i teško nalaze zaposlenje, što stvara, dakle, i društvene posljedice. Zašto tu tabletu nazivaju "dan poslije"? Jer je, prema analizama, najučinkovitija, odnosno jamči 95-postotnu učinkovitost ako se uzme najkasnije 24 sata poslije spolnog odnosa.