Mali vukovarski vodotoranj niče u centru Velike Gorice

Tri je godine prošlo otkako je Trg maršala Tita u glavnom gradu preimenovan u Trg Republike Hrvatske. Godinu dana kasnije, istim se primjerom poveo i gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić (HDZ), objavivši na svom profilu na Facebooku inicijativu za preimenovanje trga nazvanog po posljednjem jugoslavenskom predsjedniku.

No umjesto po imenu države, predložio je da trg u središtu Velike Gorice dobije ime po gradu heroju Vukovaru.

Projektni zadatak u izradi

A sad je otišao i korak dalje te na istoj društvenoj mreži objavio skice izgleda budućeg trga. Uz to što će ga nazvati Trg grada Vukovara, u njegovo će središte smjestiti i njegov glavni simbol – vodotoranj. No velikogorički će vukovarski vodotoranj biti 15 puta manji – s obzirom na to da je original visok 50, a njegova miniverzija u turopoljskom gradu dosezat će 3,2 metra. Točnije, 2,2 metra bit će velika sama skulptura, a metar postament ispod nje. A sudbina je htjela da se Trg maršala Tita, budući Vukovarski trg, nalazi baš pokraj velikogoričkog vodotornja.

– Vukovarski i velikogorički vodotoranj, zajedno jedan uz drugoga, simbolizirat će zajedništvo hrvatskog naroda u obrani Domovine. Među vukovarskim braniteljima bili su i naši sugrađani Velikogoričani. Uz spomenik vukovarskom vodotornju bit će i spomen-ploča s imenima Velikogoričana poginulih u obrani Vukovara, a cijeli ćemo prostor i primjereno hortikulturno urediti – objasnio je Dražen Barišić u objavi.

GALERIJA Vid Vučak u glini je izmodelirao vukovarski vodotoranj visok dva metra

Sad kad je gotovo idejno rješenje, bacili su se, kažu u Velikoj Gorici, na izradu projektnog zadatka, nakon čega će raditi i troškovnik. Istodobno, u ateljeu sve traženijeg velikogoričkog akademskog kipara nastaje gipsani model prema kojem će biti izlivena skulptura. Vid Vučak sa svojih 38 godina iza sebe ima četrdesetak kipova postavljenih na javnim površinama, i to u cijelom svijetu – u SAD-u, Kanadi, na više mjesta u Zagrebu, na Krku, Pagu... a u studenom će njegov kip sv. Nikole Tavelića krasiti park uz dvoranu Posljednje večere na Sionu u Jeruzalemu.

– Prva javna bista, koju sam izradio još tijekom studija i prikazuje blaženog Ivana Merza, postavljena je ispred istoimene škole u Zagrebu, kod zgrade Hrvatske narodne banke – kaže Vučak te dodaje kako mu je posao krenuo nabolje 2008., otkako je izradio kip Alojzija Stepinca koji danas stoji ispred hrvatske župe u Chicagu. Osim tog hrvatskog blaženika, portretirao je i papu Ivana Pavla II., ali i hrvatskog vinara iz Kalifornije Miljenka Grgića, čije se vino pije i u Bijeloj kući. Vučak je za Grgića izradio dvije biste – jedna je otputovala u Kaliforniju, a druga je na Pelješcu u njegovim vinogradima. Izradio je i “Šestinsku pralju” koja stoji uz potok u tom zagrebačkom naselju. Umjetnošću se Vučak bavi od osnovne škole, kad je upisao tečaj crtanja. Slijedila je Škola primijenjenih umjetnosti, smjer kiparstvo, a kasnije i Akademija u Splitu.

Kad ne radi u svojem ateljeu u staroj turopoljskoj kući u Starom Čiču, podučava učenike OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Od kiparstva se, kaže Vučak, može živjeti, ali mora sve raditi sam, modelirati, biti svoj menadžer i ugovarati poslove, “štemati”... Da bi izradio vukovarski vodotoranj morao ga je, ističe, dobro proučiti. Gleda ga svaki put kad učenike vodi u Vukovar, no kako bi bio što sličniji originalu, izvukao je sve fotografije koje je mogao naći, a proučavao je, dodaje, i arhitekta prema čijem je projektu građen.

– S time da će ovaj u Velikoj Gorici biti ipak mrvicu drukčiji, u “živoj” modelaciji. Odnosno, neću ga zaglađivati, već će na njemu ostati tragovi mojih prstiju, a izmodelirao sam i rupe od granata – kaže Vučak, dodavši da mu je trebalo dva mjeseca da izradi model. Prvo je, istaknuo je, napravio konstrukciju od željeza i drveta, a onda je počeo nabacivati glinu.

Pred vijećnike na jesen

– Zbog kompleksne strukture “upila” je, bome, gotovo tonu gline – govori Vučak, dodavši da je sljedeći korak izlijevanje u aluminij pa potom u broncu. U idealnom scenariju, sve bi moglo biti gotovo, kazao je, do studenoga. No da bismo se u to doba šetali novouređenim trgom novog imena, prvo preimenovanje mora prihvatiti većina u Gradskom vijeću Velike Gorice.

– Vidjet ćemo kojim tempom će se raditi projektni zadatak i teći cijela procedura. No gradonačelnik priprema inicijativu za preimenovanje, koja će se naći pred vijećnicima na jednoj od idućih sjednica, na jesen – kažu u Gradu.