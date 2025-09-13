Mali savezi za veliki rat i upotreba kratkih fitilja protiv unutarnjih neprijatelja

Slovenija je nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u Bosni i Hercegovini te na Kosovu i Metohiji. Kada radite savez s Hrvatima, jasno je protiv koga ga radite, nije sigurno protiv Austrijanaca. Slični savezi su pred Veliki rat rađeni na gotovo istovjetan način. Moramo biti svjesni nečijih namjera jer ovo netko nije radio da bi jeo škampe, a ne biftek. Ne, nego rade izravno protiv interesa srpskog naroda i države Srbije i mi to trebamo primiti na znanje i raditi svoj posao" – rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon što su 5. rujna Hrvatska i Slovenija u Zagrebu potpisale "deklaraciju o jačanju obrambene suradnje".