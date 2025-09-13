Naši Portali
BALKANSKI SAVEZI 19./20. ST.

Mali savezi za veliki rat i upotreba kratkih fitilja protiv unutarnjih neprijatelja

storyeditor/2025-08-06/PXL_040815_11305502.jpg
Željko Lukunić/PIXSELL
Autor
Danijel Prerad
13.09.2025.
u 17:56

Tako je ovog travnja glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao kako nema potrebe stavljati situaciju u regiji na dnevni red sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu.

Slovenija je nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u Bosni i Hercegovini te na Kosovu i Metohiji. Kada radite savez s Hrvatima, jasno je protiv koga ga radite, nije sigurno protiv Austrijanaca. Slični savezi su pred Veliki rat rađeni na gotovo istovjetan način. Moramo biti svjesni nečijih namjera jer ovo netko nije radio da bi jeo škampe, a ne biftek. Ne, nego rade izravno protiv interesa srpskog naroda i države Srbije i mi to trebamo primiti na znanje i raditi svoj posao" – rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon što su 5. rujna Hrvatska i Slovenija u Zagrebu potpisale "deklaraciju o jačanju obrambene suradnje".

prajdali100
18:13 13.09.2025.

Vučić se oglašava po onoj " držte lopova" ! Mahnito se već godinama naoružava.Kupuje od Europe,Rusije,Kine,Francuske...a kada to rade i drugi,panika.Jasno je što srpska politika radi i što u konačnici hoće da ostvari.Ali,neće moći ove noći.

