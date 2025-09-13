Mali savezi za veliki rat i upotreba kratkih fitilja protiv unutarnjih neprijatelja

Slovenija je nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u Bosni i Hercegovini te na Kosovu i Metohiji. Kada radite savez s Hrvatima, jasno je protiv koga ga radite, nije sigurno protiv Austrijanaca. Slični savezi su pred Veliki rat rađeni na gotovo istovjetan način. Moramo biti svjesni nečijih namjera jer ovo netko nije radio da bi jeo škampe, a ne biftek. Ne, nego rade izravno protiv interesa srpskog naroda i države Srbije i mi to trebamo primiti na znanje i raditi svoj posao" – rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon što su 5. rujna Hrvatska i Slovenija u Zagrebu potpisale "deklaraciju o jačanju obrambene suradnje".
WOW!
FOTO Pogledajte ovaj luksuz: Prodaje se unikatna vila na Korčuli, višestruko nagrađivana, ima i krovni bazen
prepoznajete li nekoga?
Ovi horoskopski znakovi imaju najdvoličniji karakter – s njima nikad ne znate na čemu ste
DANA SLAVI 54. ROĐENDAN
Vučić se oglašava po onoj " držte lopova" ! Mahnito se već godinama naoružava.Kupuje od Europe,Rusije,Kine,Francuske...a kada to rade i drugi,panika.Jasno je što srpska politika radi i što u konačnici hoće da ostvari.Ali,neće moći ove noći.