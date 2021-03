Malena odbija hranu i bulji u daljinu: 'Vratit će se naš Klepo, čekamo ga za Uskrs'

U školskom dvorištu u Brodskom Varošu ne zna se tko je nervozniji - roda Malena koja još uvijek čeka svog dečka Klepetana ili umirovljeni domar Stjepan Vokić (75), kojem su tijekom godina obje rode postale dijelom obitelji. Iako su se prve ptice selice već vratile, Klepetana još nema. Malena je tužna i odbija hranu. Po cijeli dan stoji na krovu dvorišne zgrade područne škole i već pomalo uređuje gnijezdo za njegov povratak. Stjepan vjeruje da će se njegov ljubimac vratiti, ali s obzirom da se zadnjih godina vraćao kasnije nego prijašnjih, očekuje ga tek negdje za Uskrs. Vremenske su se prilike promijenile, klima je sve ćudljivija i sve to utječe da se Klepetan iz godine u godinu vraća sve kasnije. Vjerojatno ga neće biti još desetak dana, jer on kad kasni, onda baš kasni.

- Mislim da će se vratiti oko 4. travnja, jer on je uvijek dolazio zadnji. Ožujak je ove godine vrlo hladan, lani je čak bilo i snijega. Zbog toga je on tu svoju granicu pomaknuo skoro 20 dana. Deset godina redovito je dolazio 24. ožujka, bio je skoro u sat precizan, ali kako se zima počela pomicati, tako je i on odustao od svojih navika i sad već godinama dolazi u travnju – kaže Vokić.

Za sve to vrijeme Malena je nervozna i napeta. Stipa je uporno pokušava nahraniti ribom, a ona je isto tako uporno odbija. Međutim, ni jedno ni drugo ne sumnjaju da će Klepetan i ove godine, unatoč brojnim opasnostima koje vrebaju na putu iz Južne Afrike, uspjeti pronaći put do njezina gnijezda. Kada dođe, Klepetan će kao i obično najprije sletjeti na travnato školsko igralište i pričekati da mu Stipa donese kantu s vodom. Tada će se napiti, kljunom nabaciti vodu na sebe, protrljati perje i umiti se, a onda odletjeti na krov kod Malene.

- Malena ne želi jesti, čeka njega i stalno bulji u daljinu. Vjerujem da će Klepetan doći, ali kada uzmete u obzir da netko vozi stotinjak kilometara pa se razbije, a on treba prijeći više od 13 tisuća kilometara... U svakom slučaju, držim mu fige – kaže Stipa.

Lanjski Klepetanov povratak bio je sve drugo samo ne uobičajen. Naime, rodan je u travnju 2019. iznenada napustio gnijezdo. Jednostavno je nestao. S obzirom da se radi o ptici staroj preko 30 godina i da se te godine više nije vratio, Stipa je mislio da je uginuo i već ga je bio prežalio. Međutim, lani ga je ponovno ugledao, na zadovoljstvo brojnih obožavatelja širom svijeta. Prisjeća se kako mu je 8. travnja oko 6 sati ujutro došao pod prozor i veselo zaklepetao. Bilo je vrlo hladno.

- Začuo sam klepetanje i pitao se tko je sad to, iako sam odmah znao da to ne može biti nitko drugi nego Klepetan. Pitao sam ga Klepo, jesi li to ti? A on kao da mi je govorio - ajde dide, nareži mi mesa – sjeća se domar.

Priča o dirljivom odnosu dviju roda odavno je prešla granice Hrvatske. Sve je počelo još 1993., kada je Stipa na ribnjacima kod Brodskog Stupnika pronašao rodu slomljena krila koju su ranili lovci. Trebala je odletjeti u Afriku, ali nije mogla pa ju je uzeo k sebi. Devet godina kasnije pojavio se Klepetan. Malena ga je prihvatila i rodila se velika ljubav. Do danas su na svijet donijeli 66 malih ptića. Svi se nadaju da će se Klepetan i ove godine vratiti i da će najljepša ljubavna priča životinjskog svijeta dobiti svoj dvadeseti nastavak.