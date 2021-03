Maja Šuput objavila prvu fotografiju sa sinom: Moja najveća ljubav, moj život

Pjevačica Maja Šuput u Petrovoj bolnici je u srijedu u poslijepodnevnim satima carskim rezom rodila sina, a danas je objavila i prvu fotografiju sa sinom snimljenu u rodilištu.

- Ovaj mali stisak njegove ruke od prve sekunde je najčarobniji trenutak koji ću pamtiti i čuvati do zauvijek. Moja najveća ljubav , moj život , moje sve - napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj njezin sin svojom malom rukom drži njezin prst. Maju je porodila doktorica Velena Radošević koja je porodila i supruge naših nogometaša Luke Modrića i Matea Kovačića, ali i suprugu premijera Andreja Plenkovića. Maja još uvijek ne otkriva ime svog sina, ali jasno je prije poroda dala do znanja kako to neće biti domaće i tradicionalno ime i ona i suprug Nenad su ga odabrali ali čuvat će ga još neko vrijeme za sebe. Majin i Nenadov sin je na Apgar testu koji upućuje na brzinu i sposobnost prilagodbe novorođenčeta na vanjski svijet - dobila maksimalnu ocjenu. Dječak je dugačak 48 cm, a težak 2900 grama. Nedugo prije poroda Maja je dala i zadnji intervju prije nego će postati mama i u IN Magazinu otkrila je kako će uskoro izbaciti na tržište i liniju baby kozmetike.

Foto: instagram

- Izlazi moja prva kozmetika za bebe i djecu. Nekako logično, je l' tako? Nakon milijun ispitivanja, svih mogućih istraživanja i tako dalje, napravili smo nešto što apsolutno svaka mama želi za svoje dijete, a to je da su ti sastojci umirujući, blagi... Naravno da sam ja išla i na ono da vizual mora biti prekrasan i da mora lijepo mirisati, ali ne onako invazivno kao na nama odraslima, ipak to mora biti za bebe i djecu. I sad je ovo nešto s čim ću prvo okupati vlastito dijete, a kad to kažem ja, koja sam zaista išla do krajnjih granica što ću kupiti vlastitom djetetu, sad kad znam da imam vlastitu kozmetiku, neizmjerno me to raduje - rekla je Mama u IN Magazinu.