FOTO Mamić objavio suca Kvesića i njegovu navodnu lascivnu poruku 'prijateljici'

Zdravko Mamić je ovaj utorak jako aktivan pa je tako odlučio ići i korak dalje. Nakon što je objavio račune puta u Dubai za suca Vekića, njegove navodne ljubavnice i njene kćeri, Mamić je odlučio objaviti i eksplicitne poruke suca Kvesića koje je slao jednoj svojoj prijateljici.

VIDEO: Mamić o sucima

- Do jučer sudac Butelja Kvesić nije imao niti jednu fotografiju na internetu, a sada će ih imati more. Ovu sam dobio na stopreketu@protonmail.ch uz opis: "Pijani Kvesić od bijelog vina tetura prema toaletu sa bliskom damom koja ispija jegere. Često je s njom u društvu. Kaže jedan odvjetnik da se trese sud zbog afera." Da je još nekog istukao ili poslao koju lascivnu poruku sa službenog mobitela bio bi to običan radni dan suca Kvesića. Kad smo već kod tih poruka, ukupno ih je 170 vrlo uznemirujućeg sadržaja. Prema informacijama kojima raspolažem svi linkovi na iste su uklonjeni, svi tragovi zameteni - napisao je u objavi na Facebooku pa nastavio:

- Materijali dostavljeni Državnom sudbenom vijeću su nestali, a Državno sudbeno vijeće je na svojoj 100. sjednici gospodina Butelju Kvesića odbilo stegovno kazniti zato jer "nema elemenata povrede sudačke časti"! Pa normalno da nema, kad sudačka čast kod Butelje ne postoji. Povezano s ovim slučajem dogodilo se nekoliko provala u kojima su provalnici u stanove tražili CD-ove i kartice na kojima su fotografije ovih poruka, ništa drugo nije ukradeno.

O jednoj takvoj provali postoji i policijski zapisnik, ukoliko ga Butelja Kvesić nije uklonio. Zbog ove afere gospodin Butelja Kvesić nije postao Predsjednik suda kao gospon Frutek, a sada trebam Vašu pomoć. Molim Vas da Državnom sudbenom vijeću uputite mail na dsv@pravosudje.hr i tražite ih kopiju svih SMS poruka na temelju kojih su odlučili da gospodin Kvesić nije povrijedio sudačku čast. Dijelite, možda nam netko može pomoći. Idemo dalje s #ReformaPravosuđa - napisao je Mamić.