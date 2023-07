Malena Lava (2) hoda i vozi bicikl, ali mora na operaciju kukova: 'Zbog toga malo stagniramo'

Malena Lava (2) u posljednja tri mjeseca u Los Angelesu imala je velike napretke u liječenju spinalne mišićne atrofije, nakon što su građani skupili 2,4 milijuna eura u donacijama za skupocjeni lijek Zolgensma. Između ostalog, Lava je napravila svoje prve korake, počela je voziti i bicikl i romobil, a najesen kreće i u vrtić u Zaprešiću. Njena obitelj presretna je jer je svakim danom sve bolje, no stigla im je i jedna loša vijest koja je unazadila njeno liječenje.

- Ono što nije dobro su Lavini kukovi. Jedini rendgen kukova napravili smo kada je Lava bila novorođenče i tada su oba kuka bila uredna. Nitko nam u Hrvatskoj nije predložio ili tražio da joj se napravi još koji rendgen. Napravili su ga sada u Los Angelesu i pokazao je da Lava treba na operaciju jer su joj oba kuka dislocirana - ispričala je mama Petra za 24sata. Predložili su im i da to naprave u SAD-u, gdje su i otišli na liječenje, no obitelj to nije htjela te se vraćaju u Hrvatsku.

- Gađamo da Lava bude operirana u studenom. Operirat će je ili dr. Gavran Kapetanović koji je primarno u Sarajevu ili dr. Antičević ili poliklinika Lovran ili dr. Irha. To su opcije koje još moram istražiti. Lavini napreci su tu, ali sada zbog kukova malo stagniramo. Ona od ponedjeljka do petka ide na vježbe tri sata dnevno, puštam je da radi ono što može sama, ali je ne forsiram i ne potičem - otkrila je mama Petra.

Malena Lava trenutno ima i ortoze uz koje se počela dizati u iskorak, a sada može i podići stvari u stojeći položaj. Osim toga, uspjela je i sama stati i spustiti se, zbog čega su roditelji jako sretni.

