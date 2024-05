Makedonska desnica pred preuzimanjem svih poluga vlasti

SIMBOL RUSKE OKUPACIJE

Je li Krimski most još uvijek meta? Nema vojnog prometa, u tri mjeseca njime je prošao samo jedan vlak

Kijev bi sada svoju pozornost trebao usmjeriti na Melitopolj, Berdjansk i Mariupolj, gdje Rusija polaže nove željezničke linije kako bi povezala te okupirane ukrajinske regije s Krimom i kopnenom Rusijom. No teško je vjerovati da će Ukrajina zbog toga odustati od napada na Krimski most. Zadnjih nekoliko tjedana Ukrajina je uspjela nanijeti ozbiljne gubitke ruskoj protuzračnoj obrani na Krimu, što može značiti pripremu za napad na most