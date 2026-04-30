Ruski oligarh mora svojoj bivšoj supruzi isplatiti vrtoglavi iznos

Mihail Kroupeev mora svojoj bivšoj supruzi Eleni Kroupeevi isplatiti 60 milijuna funti i prebaciti na nju nekretnine u Londonu, Portugalu i Rusiji. Naime, ovaj ruski poduzetnik, koji je naturalizirani britanski državljanin, u financijskom je sporu sa svojom suprugom od 2024. godine, uoči njihova razvoda, piše The Independent. Elena i Mihail Kroupeev vjenčali su se u Rusiji 1988. godine, a u Veliku Britaniju su se preselili 1993. godine. Međutim, 2023. godine je Elena Kroupeev otkrila da joj muž ima ljubavnicu u Rusiji i da je s njom dobio dijete 2008. godine.

U presudi koja je objavljena u četvrtak, zamjenik suca Visokog suda James Ewins naložio je Kroupeevu da supruzi isplati 60 milijuna funti i na nju prenese nekretnine u Londonu, Portugalu i Rusiji. Na ročištu u lipnju prošle godine je Justin Warshaw, odvjetnik Kroupeeve, rekao sudu u Londonu da poslovno carstvo njezinog bivšeg muža uključuje tvrtku s “ugovorom o izvozu nafte u Siriji u vrijednosti od 1,5 do dvije milijarde dolara” te kompaniju koja izvozi naftu i plin u Kazahstanu i ostvaruje desetke milijuna dolara dobiti. Dok je Elena tražila 50% zajedničke imovine, njezin odvjetnik je istaknuo da vrijednost Kroupeevljevih tvrtki nije utvrđena jer je on nije dozvolio njihovu procjenu. Kroupeev je potom proglašen krivim za nepoštivanje suda zbog kršenja sudskih naloga, a na prošlogodišnjem ročištu rečeno je da tada duguje supruzi više od 800.000 funti.

U presudi koju je u danas donio Visoki sud, navedeno je kako je Kroupeevljevo sudjelovanje u postupku bilo “ozbiljno kompromitirano njegovim kontinuiranim kršenjem različitih sudskih naloga”, koje je trajalo i u vrijeme ročišta u veljači. Sudac je istaknuo da su tijekom 35-godišnjeg braka supružnici imali “ iznimno visok životni standard”, uključujući život u kući sa sedam spavaćih soba u londonskom St John’s Woodu s dvoje djece, kao i posjedovanje nekretnina u Portugalu, Turskoj i Rusiji. Obitelj je redovito putovala privatnim avionom, uključujući godišnji božićni odmor na otoku Mustique u vili vrijednoj 200.000 funti, dok je gospođa Kroupeeva dva puta godišnje odlazila u kupovinu u Milano, a Kroupeev je posjedovao kolekcije vina, satova i oružja.

Sudac Ewins također je konstatirao da je Kroupeeva tvrdila kako je ranije raspolagala s oko 40.000 funti mjesečno, no da je taj iznos “prekinut” nakon što im se raspao brak. Kroupeev je tvrdio da ima “ograničenu likvidnu imovinu”, no sudac je naveo da je između listopada 2024. i rujna 2025. potrošio više od 523.000 funti putem American Express kartice te financirao obrazovanje svoje “druge obitelji”.

Sudac je zaključio da su iskazi gospođe Kroupeeve “koherentni i dosljedni”, dok je Kroupeevljevo svjedočenje ocijenio “duboko nezadovoljavajućim i nevjerodostojnim”. Ocijenio je kako je prijenos imovine vrijedne 100,6 milijuna funti na gospođu Kroupeevu “financijski izvediv” za Kroupeeva, dodajući da to “zahtijeva likvidaciju tek dijela njegovih raspoloživih sredstava”. U izjavi koju je distribuirala njezina odvjetnička tvrtka Payne Hicks Beach, gospođa Kroupeeva rekla je da je “oduševljena” presudom nakon “razdoblja uznemirujuće nesigurnosti”.