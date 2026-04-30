Naplaćuju im dodatnih 11 eura ako žele podijeliti pizzu: 'Bolje nam je onda odmah naručiti dvije'

U jednoj pizzeriji u austrijskoj pokrajini Gornja Austrija razvila se rasprava koja posljednjih dana puni lokalne medije i društvene mreže – i to zbog neobične stavke na jelovniku: naplate praznog tanjura. Naime, kako su izvijestili novinari austrijskog lista Heute, restoran u okrugu Grieskirchen gostima naplaćuje čak 11 eura ako žele podijeliti jedno jelo.

Riječ je o takozvanom “hajdučkom tanjuru” (njem. Räuberteller), odnosno dodatnom tanjuru za dijeljenje porcije – koji u ovom slučaju košta jednako kao i najjeftinija pizza na jelovniku. “To je stvarno pretjerano, bezobrazluk”, rekao je za medije Simon, čitatelj čije je ime poznato redakciji, nakon što je s obitelji večerao u tom popularnom talijanskom restoranu. Kako opisuje, riječ je o lokalu za koji se često traži mjesto više i koji inače uživa dobar ugled među gostima.

Problem je nastao kada su on i supruga, s obzirom na to da su im djeca još mala, odlučili podijeliti jednu pizzu na dva tanjura. Tek nakon pregleda jelovnika primijetili su posebnu napomenu: restoran moli goste za razumijevanje i ističe da se pizze naplaćuju “po osobi”. U slučaju dijeljenja jela, naplaćuje se dodatnih 11 eura. U praksi to znači da gosti koji žele podijeliti pizzu plaćaju gotovo isto kao da su naručili dvije. “To je cijena najjeftinije pizze, pa smo odlučili jednostavno naručiti još jednu”, kaže Simon.

Ovakva praksa nije bez presedana. Slična rasprava vodila se prije dvije godine u Koruškoj, kada je jedan luksuzni restoran na jezeru Wörthersee naplaćivao osam eura za isti koncept “hajdučkog tanjura”. Tada je slučaj izazvao pažnju i izvan Austrije, uključujući i američke medije. Iz Gospodarske komore Austrije tada su poručili kako je ključna transparentnost: sve što je jasno navedeno na jelovniku – pravno je dopušteno. Isto načelo, čini se, vrijedi i u ovom slučaju.