Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CIVILNA INFRASTRUKTURA NA METI

VIDEO Ruski napadni ne jenjavaju, više od 60 ozlijeđenih u jednom danu

Russian drone strike in Dnipro
Foto: STRINGER/REUTERS
1/5
VL
Autor
Laura Puklin
30.04.2026.
u 13:35

Oštećena je i obližnja stambena zgrada. Kako su priopćile lokalne vlasti, u masivnom napadu dronovima na civilnu infrastrukturu najmanje 20 osoba je ozlijeđeno u Odesi

Jedna osoba poginula je, a druga je ozlijeđena u napadu dronom na stajalište javnog prijevoza u središtu Hersona, piše Kyiv Independent. Čelnik Vojne uprave Hersonske oblasti Oleksandr Prokudin izjavio je kako se napad dogodio jutros oko 10: 30. Dodao je kako je muškarac, čiji se identitet još utvrđuje, poginuo na licu mjesta, dok je drugi 57-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u bolnicu. Ovim se broj žrtava koje su ozlijeđene u ovoj oblasti popeo na 13. Tijekom prethodnog dana je u ruskim napadima ozlijeđeno 12 osoba, među njima i dijete. Ruske snage su tijekom noći lansirale su balističku raketu Iskander-M i 206 dronova na Ukrajinu. Iz ratnog zrakoplovstva Ukrajine su naveli kako su oborili 172 drona

U Donjeckoj oblasti ruski napadi ubili su jednu osobu i ozlijedili još dvije u gradu Družkivki, dok je u zasebnom napadu ozlijeđena još jedna osoba u gradu Kramatorsku, izjavio je guverner Vadim Filaškin. U Dnjepropetrovskoj oblasti ruski napadi ubili su dvije osobe i ozlijedili još jednu tijekom proteklog dana, rekao je guverner Oleksandr Hanža. U današnjem zasebnom ruskom koji se dogodio oko 10:45 po lokalnom vremenu poginula je jedna osoba, a najmanje 11 ih je ozlijeđeno u Dnjiprovskom okrugu, kazao je Hanža. U napadu su uništeni autobus i dva osobna automobila, dok je još osam vozila oštećeno. Oštećena je i obližnja stambena zgrada. Kako su priopćile lokalne vlasti, u masivnom napadu dronovima na civilnu infrastrukturu najmanje 20 osoba je ozlijeđeno u Odesi.

Dvije osobe se nalaze u teškom stanju. Napadi i pad krhotina oštetili su desetke civilnih objekata, uključujući stambene zgrade, kuće, hotel, dječji vrtić, upravnu zgradu, parkirališta, garaže i vozila. U Harkivskoj oblasti devet osoba je ozlijeđeno u ruskim napadima usmjerenima na Harkiv i još 24 naselja, izvijestio je guverner Oleh Sinjehubov. U Zaporiškoj oblasti tri osobe su ozlijeđene u ruskim napadima na Zaporiški okrug, izvijestio je guverner Ivan Fedorov. Ruske snage izvele su 1.062 napada na 39 naselja diljem oblasti.  Dvojica muškaraca u dobi od 56 i 54 godine ozlijeđena su u ruskim napadima dronovima u Sumskoj oblasti, priopćila je regionalna vojna uprava.

Ruske snage izvele su više od 60 napada na 38 naselja u 19 zajednica u toj oblasti. Ministarstvo energetike Ukrajine izvijestilo je da su ruski napadi ostavili dijelove sedam regija bez električne energije, uključujući Mikolajivsku, Zaporišku, Dnjepropetrovsku, Hersonsku, Odesku, Sumsku i Harkivsku oblast. Ministarstvo je također priopćilo da je jedan energetski radnik ozlijeđen u Sumskoj oblasti, dok je dron pogodio vozilo koje je prevozilo energetske radnike u Harkivskoj oblasti.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Komentara 1

Pogledaj Sve
DT
Da_tiii
14:14 30.04.2026.

Nažalost rat ne jenjava prije tri dana Ukrainci pogodili rafineriju na crnom moru i mnoge druge zgrade civilne izazvali eko katastrofu.....Sad Rusi,diljem UA pogodili rafinerije energetiku kao da Ukrainci više nemaju PZO rakete prolaze kao od šale.......To su morali znat Ukrainci nažalost .....Ali ništa se ne piše o prodoru Rusa, na cijeloj bojišnici .....Vrjeme je da krenu pregovori Ukrainci svaki dan ostaju bez zemlje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!