VIDEO Ruski napadni ne jenjavaju, više od 60 ozlijeđenih u jednom danu

Jedna osoba poginula je, a druga je ozlijeđena u napadu dronom na stajalište javnog prijevoza u središtu Hersona, piše Kyiv Independent. Čelnik Vojne uprave Hersonske oblasti Oleksandr Prokudin izjavio je kako se napad dogodio jutros oko 10: 30. Dodao je kako je muškarac, čiji se identitet još utvrđuje, poginuo na licu mjesta, dok je drugi 57-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u bolnicu. Ovim se broj žrtava koje su ozlijeđene u ovoj oblasti popeo na 13. Tijekom prethodnog dana je u ruskim napadima ozlijeđeno 12 osoba, među njima i dijete. Ruske snage su tijekom noći lansirale su balističku raketu Iskander-M i 206 dronova na Ukrajinu. Iz ratnog zrakoplovstva Ukrajine su naveli kako su oborili 172 drona.

The moment a Russian drone crashed into a bus in Dnipro.



The bus was completely engulfed in flames within minutes.



U Donjeckoj oblasti ruski napadi ubili su jednu osobu i ozlijedili još dvije u gradu Družkivki, dok je u zasebnom napadu ozlijeđena još jedna osoba u gradu Kramatorsku, izjavio je guverner Vadim Filaškin. U Dnjepropetrovskoj oblasti ruski napadi ubili su dvije osobe i ozlijedili još jednu tijekom proteklog dana, rekao je guverner Oleksandr Hanža. U današnjem zasebnom ruskom koji se dogodio oko 10:45 po lokalnom vremenu poginula je jedna osoba, a najmanje 11 ih je ozlijeđeno u Dnjiprovskom okrugu, kazao je Hanža. U napadu su uništeni autobus i dva osobna automobila, dok je još osam vozila oštećeno. Oštećena je i obližnja stambena zgrada. Kako su priopćile lokalne vlasti, u masivnom napadu dronovima na civilnu infrastrukturu najmanje 20 osoba je ozlijeđeno u Odesi.

Dvije osobe se nalaze u teškom stanju. Napadi i pad krhotina oštetili su desetke civilnih objekata, uključujući stambene zgrade, kuće, hotel, dječji vrtić, upravnu zgradu, parkirališta, garaže i vozila. U Harkivskoj oblasti devet osoba je ozlijeđeno u ruskim napadima usmjerenima na Harkiv i još 24 naselja, izvijestio je guverner Oleh Sinjehubov. U Zaporiškoj oblasti tri osobe su ozlijeđene u ruskim napadima na Zaporiški okrug, izvijestio je guverner Ivan Fedorov. Ruske snage izvele su 1.062 napada na 39 naselja diljem oblasti. Dvojica muškaraca u dobi od 56 i 54 godine ozlijeđena su u ruskim napadima dronovima u Sumskoj oblasti, priopćila je regionalna vojna uprava.

Ruske snage izvele su više od 60 napada na 38 naselja u 19 zajednica u toj oblasti. Ministarstvo energetike Ukrajine izvijestilo je da su ruski napadi ostavili dijelove sedam regija bez električne energije, uključujući Mikolajivsku, Zaporišku, Dnjepropetrovsku, Hersonsku, Odesku, Sumsku i Harkivsku oblast. Ministarstvo je također priopćilo da je jedan energetski radnik ozlijeđen u Sumskoj oblasti, dok je dron pogodio vozilo koje je prevozilo energetske radnike u Harkivskoj oblasti.