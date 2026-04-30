Obiteljske tvrtke: tihe lokomotive hrvatskog gospodarstva

Postoje poslovne teme o kojima poduzetnici najčešće počnu razmišljati - prekasno.

Što će jednog dana biti s mojim biznisom?

Hoće li ga netko nastaviti razvijati?

Treba li ga prodati, profesionalizirati ili prepustiti novoj generaciji?

Upravo zato danas sve više razgovaramo o obiteljskim tvrtkama - ne samo kao poslovnom modelu, nego kao jednom od ključnih stupova hrvatskog gospodarstva.

Foto: Promo

Odrastao sam uz jednostavnu, ali važnu lekciju: obiteljski obraz gradi se godinama, kroz povjerenje, odgovornost i odnos prema ljudima - a gubi u trenutku. Upravo na toj vrijednosti počiva velik broj obiteljskih tvrtki u Hrvatskoj.

Mnoge vrijednosti na kojima gradimo biznise - odgovornost, povjerenje i odnos prema ljudima - učimo prvo u obitelji.

Obiteljske tvrtke ne grade poslovanje za idući kvartal, nego za generacije.

Ne gledaju samo profit, nego i hoće li njihovi zaposlenici, obitelji i zajednica imati sigurnost sutra.

Foto: Promo

I zato često drugačije prolaze kroz krize.

Posljednjih godina prošli smo pandemiju, inflaciju i velike tržišne poremećaje, ali upravo tada pokazalo se tko ima zdrave temelje. Obiteljske tvrtke zadržavale su radna mjesta, ulagale kada je bilo najteže i prilagođavale se bez puno buke.

Danas se nalazimo pred novim izazovom.

Više od 26.000 obiteljskih tvrtki u Hrvatskoj stoji pred pitanjem prijenosa poslovanja i budućnosti razvoja.

To nisu samo poslovne odluke.

To su pitanja nasljeđa, identiteta i budućnosti ljudi koji su godinama gradili nešto svoje.

Foto: Promo

I upravo zato pokrenuli smo konferenciju „Snaga obiteljskih tvrtki – prilike i izazovi“, koja će 14. svibnja u Zagrebu okupiti poduzetnike, stručnjake i predstavnike institucija oko tema koje određuju budućnost poslovanja.

Razgovarat ćemo o stvarima o kojima se rijetko govori na vrijeme - kako pripremiti tvrtku za rast i promjene, kako donositi velike poslovne odluke i kako graditi biznis koji može trajati.

Na konferenciji sudjeluju poduzetnici i stručnjaci s konkretnim iskustvom rasta i razvoja poslovanja - među njima Ognjen Bagatin, Ivan Šantorić, Mijo Pašalić, Franjo Bušić, Sergio Galošić, Nikola Žinić, Janja Pavetić, Josipa Maslač Petričević i brojni drugi.

Obiteljske tvrtke često ne traže pažnju.

Foto: Promo

Ali upravo su one tihe lokomotive koje nose zajednicu, zapošljavaju lokalno i stvaraju osjećaj stabilnosti.

Jer pitanje nije samo kako izgraditi uspješan biznis.

Nego kako izgraditi biznis koji će trajati.

📅 14. svibnja 2026.

📍 Riverside Golf Zagreb

Vidimo se na konferenciji „Snaga obiteljskih tvrtki – prilike i izazovi“.