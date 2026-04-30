VIDEO Profesor iz Zadra napravio show o kojem svi pričaju: Učenici skandirali njegovo ime

Maturalna večer Katoličke gimnazije Ivana Pavla II. u Zadru ove je godine dobila neočekivan obrat i to zahvaljujući profesoru koji je na jednu večer zamijenio katedru pozornicom. U središtu pažnje našao se profesor povijesti Ratko Rušev, čiji je nastup ubrzo postao glavna tema među maturantima, ali i šire.

Sve je kulminiralo u trenutku kada je profesor uzeo mikrofon i započeo rep izvedbu pred prepunom dvoranom. Nije se radilo o improvizaciji, tekst pjesme napisao je sam, a glazbu je generirao, što je cijelom nastupu dalo osobni pečat kakav se rijetko viđa na školskim događanjima.

Reakcija učenika bila je trenutačna. Atmosfera se u nekoliko sekundi pretvorila u euforiju, a dvoranom se prolomilo glasno skandiranje: “Ratko, Ratko!”. Taj spontani trenutak, kako se vidi u komentarima, bio je vrhunac večeri koja će se dugo pamtiti.