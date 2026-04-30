U slastičarnici im naplatili 70 centi za 'pranje posuđa': 'Pa mogli ste besplatno uzeti kartonsku času'

Neobična stavka na računu jedne slastičarnice južno od Beča izazvala je val nezadovoljstva među kupcima. Lokal, koji inače nudi klasične sladoledne deserte i kavu, počeo je naplaćivati dodatnih 70 centi po narudžbi – i to pod nazivom “doplata za staklo”, odnosno naknada za pranje posuđa. O cijelom slučaju izvijestio je austrijski portal Heute, nakon što su se posjetitelji požalili na praksu za koju smatraju da je neuobičajena i neopravdana.

Jedan od gostiju, Wolfgang F., ispričao je da je sa svojom poznanicom svratio u slastičarnicu tijekom izleta u Donjoj Austriji. Zbog gužve su sjeli za stol i naručili ledenu kavu i kup s jogurtom. No, neugodno iznenađenje uslijedilo je kada je stigao račun. Na njemu su, uz standardne cijene – 6,90 eura za ledenu kavu i 8,50 eura za kup s jogurtom – bile navedene i dvije dodatne stavke od po 70 centi, označene kao “GLAS Aufpreis”. Kupac tvrdi da je bio iznenađen i posumnjao na pogrešku ili nejasno prikazivanje cijena. Objašnjenje koje je dobio od osoblja bilo je kratko: “To je kod nas tako, to je za pranje posuđa.”

Vlasnica sladoledarnice za Heute je potvrdila da se radi o ustaljenoj praksi u lokalu. Istaknula je da nemaju različite cijene za uslugu posluživanja za stolom, nego se dodatna naknada posebno naplaćuje, te da je ona, kako tvrdi, jasno istaknuta ispred lokala. Wolfgang F. međutim tvrdi da nikakav natpis nije primijetio. "Normalno je da je to uključeno u osnovnu cijenu", smatra on. Djelatnici, s druge strane, dodaju i kako gosti bez dodatne naplate mogu dobiti sladoled u kartonskoj čaši, dok se doplata odnosi na posluživanje u staklenoj ambalaži.