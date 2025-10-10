Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 30
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SANKCIJE NIS-U

Mađari stižu u pomoć Srbiji: 'Naši srpski prijatelji mogu se osloniti na povećanu opskrbu od MOL-a'

HUNGARY-BUDAPEST-PM-SERBIA-PRESIDENT-MEETING
Attila Volgyi/XINHUA
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
10.10.2025.
u 08:20

Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije u četvrtak dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru.

Mađarska naftna tvrtka MOL povećat će isporuke Srbiji nakon američkih sankcija rafineriji NIS, izjavio je u petak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. "Budući da MOL igra važnu ulogu u opskrbi Srbije sirovom naftom i gorivom... naši srpski prijatelji mogu se osloniti na povećanu opskrbu od MOL-a", rekao je Szijjarto, dodajući da ovo povećanje neće moći u potpunosti nadoknaditi nedostatak isporuka iz Hrvatske.

Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije u četvrtak dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada.

Jadranski naftovod (Janaf), kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima, objavio je u srijedu da je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte.

Janaf, koji isporučuje između dva i tri milijuna tona nafte i ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda, s NIS-om je lani sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja iduće godine. Primjena sankcija, uvedenih u siječnju, do sada je odgađana osam puta. Sankcije Naftnoj industriji Srbije dio su kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a NIS je pod lupom američkih sankcija od početka ove godine, jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom.

Vučić ljutito odgovorio: 'Hvala Hrvatskoj, i mi smo zainteresirani za HEP, JANAF... dajemo 50 posto više para'
Ključne riječi
Mađarska Naftna industrija Srbije MOL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još