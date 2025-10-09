Naftni stručnjak otkrio zašto Hrvatska nikad neće doći do NIS-a: 'Kupnja od Rusa? Nije to Njuškalo'

Hrvatska je obustavila isporuku nafte u Srbiju nakon što su na snagu stupile američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), kompaniji u većinskom ruskom vlasništvu. Iako se nagađalo da će njihova primjena biti odgođena po sedmi put, sankcije su aktivirane, što bi uskoro moglo pogoditi srpsko gospodarstvo – od cijena goriva do visine plaća. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić reagirao je na situaciju i na izjavu hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji je izrazio spremnost da Hrvatska preuzme NIS. Na mogući scenarij kupovine osvrnuo se naftni stručnjak Davor Štern u razgovoru za RTL Danas.

"Mislim da je sve skupa jedna iluzija. Ne može Hrvatska kupiti NIS ako Rusi neće prodavati svoj udio u NIS-u. Izgleda da je nastupila potrošačka groznica, makar je Božić daleko. Mađari bi kupili Janaf, Hrvatska bi kupila NIS", poručio je Štern, dodajući da smatra kako Srbija nikada ne bi pristala na takav potez. "To nije moguće. Rusija je pod sankcijom. Kupiti od Rusije znači da ne postoji platni promet između kupca i Rusa. Na koji bi se način takva kupovina uopće isplatila? Mislim da je to koloplet različitih interesa, izjava, promišljanja. Ako mogu spomenuti, ideja da se mijenjaju dionice Janafa za dionice MOL-a, sve to skupa nema neku osnovu", objasnio je.

Štern smatra da se o mogućim preuzimanjima ne bi trebalo govoriti javno. "Kao prvo, kada želite nešto kupiti, onda se s time ne ide u javnost jer odmah dižete cijenu. To je stara trgovačka maksima, nije to Njuškalo. Prethodi jedan drugi niz razmišljanja, konzultacija sa svjetskim konzultantskim kućama, izračuna političkih i tržišnih rizika", rekao je. Ipak, smatra da je izjava hrvatskog ministra možda bila dobronamjerna, kao znak solidarnosti prema Srbiji u trenutnim okolnostima. "Mislim da je to došlo u dobroj namjeri da se pokaže da hoćemo pomoći Srbiji u teškom trenutku, ali mislim da trenutak nije toliko težak. Čuli smo da imaju strateške rezerve naftnih derivata barem za tri mjeseca, kao što bi trebali imati, a imaju i nešto nafte u skladištima. Prema tome, vjerujem da će se u roku od dva-tri mjeseca sve skupa riješiti i da neće dovesti do velikih poteškoća u opskrbi Srbije naftom", dodao je.

Na pitanje o mogućnosti da MOL preuzme NIS, Štern je skeptičan: "Opet se postavlja pitanje kako može biti kupac. Može doći i položiti neke novce, ali to se radi u tajnosti, ne preko medija. Možda oni već pregovaraju, mi to ne znamo. Mislim da je ironična reakcija predsjednika Vučića upravo na tom tragu." Govoreći o mogućem utjecaju sankcija na Janaf, Štern je procijenio da bi kompanija mogla osjetiti manji pad prihoda, ali da nema razloga za zabrinutost. "Mogao bi biti u problemu smanjenih prihoda, ali Janaf je dobro vođena kompanija. Mislim da imaju dobre rezerve tako da dva-tri mjeseca o kojima govorimo ne bi ih dovela na koljena, našao bi se uvijek način. Nisu to tako veliki da iz toga radimo veliku priču, ali gubitak od 18 milijuna eura na poslovanje Janafa, koje je godinama bilo dobro, jer se zadržala neka dobit, akumulirao kapital za crne dane, mislim da to ne bi bio problem".

Ako se situacija u Srbiji ne stabilizira u idućim mjesecima, stručnjak smatra da zemlja ima alternativne opcije. "Još uvijek Srbija može uvoziti derivate iz okolnih zemalja, Rumunjske, Bugarske, Mađarske, u krajnjoj liniji i Hrvatske", poručio je. Upitan može li Hrvatska izvući korist iz novonastale situacije, Štern kaže da bi određeni benefiti mogli postojati, ali ograničeni. "Nažalost, da. Mislim, nažalost, ne bi bilo lako, ali nešto bismo mogli dobiti kroz povećanu prodaju koje danas nemamo." Kao zaključak, upozorio je da ideje o zamjeni dionica Janafa i Ine nisu utemeljene. "Pitanje o zamjeni dionica je isto dosta neozbiljno, Janafa u odnosu na INA-u, jer čak ni izračun nije točan. Ako Hrvatska posjeduje 44,84 dionica INA-e, otkupom pet posto došlo bi tek do 49,84, opet nismo preko 50 posto", zaključio je Štern.