Dijete vam se žali na bolove u trbuhu, glavobolju, nesanicu, učestalo mokri noću, ima tikove ili izraženu tjeskobu i nesigurnost, pa tvrdi da ne može u školu, a riječ je tek o prvašiću koji se na početku školske godine toliko veselio novoj ekipi, prijateljima, školi, knjigama? Naravno da će svaki iole normalan roditelj shvatiti da je problem u okolini od koje bježi. A nikako ne bi smjelo biti tako. Te su simptome kod svojih prvašića zabilježili roditelji jednog razreda osnovne škole u Puli. Razlog svemu je, pojasnili su u otvorenom pismu lokalnim medijima, dječačić, također prvašić, njihov školski kolega koji od početka godine maltretira djecu i učiteljice te dovodi u opasnost sebe i kolege u razredu.