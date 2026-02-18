Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
18.02.2026. u 16:21

Još je strašnija činjenica da su roditelji o svemu obavijestili i školu, Centar za socijalnu skrb, Grad kao osnivača, Ministarstvo znanosti, Prosvjetne inspekcije, dakle sve kojih se problem iole tiče, ali rješenja nije bilo.

Dijete vam se žali na bolove u trbuhu, glavobolju, nesanicu, učestalo mokri noću, ima tikove ili izraženu tjeskobu i nesigurnost, pa tvrdi da ne može u školu, a riječ je tek o prvašiću koji se na početku školske godine toliko veselio novoj ekipi, prijateljima, školi, knjigama? Naravno da će svaki iole normalan roditelj shvatiti da je problem u okolini od koje bježi. A nikako ne bi smjelo biti tako. Te su simptome kod svojih prvašića zabilježili roditelji jednog razreda osnovne škole u Puli. Razlog svemu je, pojasnili su u otvorenom pismu lokalnim medijima, dječačić, također prvašić, njihov školski kolega koji od početka godine maltretira djecu i učiteljice te dovodi u opasnost sebe i kolege u razredu.

Ključne riječi
prvašići škola Nasilje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!