SVE ZBOG DABRE

Mlinarić uzvratio Hrebaku na izjavu o glupom desničaru: 'Neka se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata'

Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim događanjima
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 13:13

Ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke, kazao je Dario Hrebak.

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, inače koalicijski partner i DP-a, zbog ponašanja DP-ovog Josipa Dabre koji je pjevao pjesmu o  Anti Paveliću, Dabru je nazvao glupim desničarem, a premijeru Plenkoviću i Vladi je poručio da imaju rok 30 dana. "Ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.

Stipo Mlinarić, zastupnik DP-a komentirao je u Saboru Hrebakovu izjavu u intervjuu za N1. "Prvo, za gosp Hrebaka, pročitao sam tu izjavu. Rekao je da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad niste čuli takvu riječ, a žestok sam. Pročitao sam i da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj RH. Gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od DP-a. Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata Ivici Kukavici, Tomislavu Josiću, Predragu Mišiću i Mlinariću jer oni sjede u Saboru. Mi smo svojim djelima pokazali što je nama temelj. Temelj nam je Domovinski rat, nikakvi drugi sistemi, ni komunistički ni nacistički", kaže Mlinarić.

Hrebak je u intervjuu kazao da su s HDZ-om u koaliciji 10 odličnih godina i radili su dobro za Hrvatsku. "Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva. Pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije", rekao je Hrebak. "Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", rekao je i dodao kako je crta prijeđena. 

Ovo je Penavina poruka koalicijskim partnerima
Dario Hrebak Josip Dabro Stipe Mlinarić

SI
siskic
13:49 18.02.2026.

zašto da se ispriča i kome? zbog toga što veličate pavelića i ndh? a što se heroja tiče, sav hrvatski narod su heroji domovinskog rata. zar nisu heroji ono koji su bili u izbjeglištvu, oni čije su kuće popaljene, oni koji su opljačkani pod krinkom privatizacije i sl. zar nisu heroji svi porezni obveznici koji su radili za minimalac da bi se nabavilo oružje, oprema i sve ono što je trebalo za bojišnicu. zar i svi ti nisu heroji?

KU
Kujttim
14:03 18.02.2026.

Dabro je glup političar i neću o njemu. Ali imam nešto o poglavniku Anti Paveliću. Poglavnik Ante Pavelić svojim je odredbama u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj reorganizirao sustav, imenujući Miška Zebića za Državnog vođu tjelesnog odgoja i športa i osnivajući ured koji je upravljao svim sportskim aktivnostima, od saveza do školskog tjelesnog odgoja. Tada je nastava tjelesnog bila tri školska sata tjedno + ustaskka je mladež mogla imati još 2 sata tjedno (ako su bili upisani). Danas je nastva tjelesnog 2 sata tjedno, a večernji termini školskih dvorana su osigurani odraslim osobama. Dakle, Pavelić se itekako brinuo da djeca hrvatska djeca budu zdrava. O lošim stranama neću govoriti. Bilo ih je.

RA
RafaelZDS
13:23 18.02.2026.

Da li ste vi plaćenici ili domoljubi? Domoljub je ponosan što je mogao staviti svoj život na raspolaganje domovini, a plaćenik je tu samo da uzme novac. Iskreni domoljub nikada se ne hvali svojim podvizima, jer to nije radio da bi se drugima hvalio nego je to radio radi sebe, da bude ponosan jer zna da je napravio ispravnu stvar, da u sebi uživa u bezuvijetnoj ljubavi prema domovini i da razmišlja kako joj i dalje mogu pomoći a ne da od domovine stalno traži neka prava, to je plaćenik onda. Da li ste ikada vidjeli dobrovoljnog vatrogasca kako traži povlastice i prava jer je dobrovoljno gasio požar? Ne, nikada je oni to rade iz ljubavi a ne da bi uzimali benificije i drugima nabijali na nos.

