Mlinarić uzvratio Hrebaku na izjavu o glupom desničaru: 'Neka se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata'

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, inače koalicijski partner i DP-a, zbog ponašanja DP-ovog Josipa Dabre koji je pjevao pjesmu o Anti Paveliću, Dabru je nazvao glupim desničarem, a premijeru Plenkoviću i Vladi je poručio da imaju rok 30 dana. "Ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.

Stipo Mlinarić, zastupnik DP-a komentirao je u Saboru Hrebakovu izjavu u intervjuu za N1. "Prvo, za gosp Hrebaka, pročitao sam tu izjavu. Rekao je da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad niste čuli takvu riječ, a žestok sam. Pročitao sam i da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj RH. Gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od DP-a. Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata Ivici Kukavici, Tomislavu Josiću, Predragu Mišiću i Mlinariću jer oni sjede u Saboru. Mi smo svojim djelima pokazali što je nama temelj. Temelj nam je Domovinski rat, nikakvi drugi sistemi, ni komunistički ni nacistički", kaže Mlinarić.

Hrebak je u intervjuu kazao da su s HDZ-om u koaliciji 10 odličnih godina i radili su dobro za Hrvatsku. "Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva. Pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije", rekao je Hrebak. "Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", rekao je i dodao kako je crta prijeđena.