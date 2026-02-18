Obitelj Jean-Michela Nicoliera od Srbije traži izručenje ubojice i odštetu od 200.000 eura

Pronalazak tijela i identifikacija posmrtnih ostataka vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, ispraćenog na dostojanstveni počinak početkom studenog prošle godine, donijela je barem krhki mir njegovoj obitelji, ali i mnogo više od toga. Prije svega, snažnije pravno uporište za kazneni progon odgovornih za njegovu smrt, odnosno pravnu bitku koja je otpočela pred sudom u Parizu, gdje nakon 34 godine čekanja traže odgovornost i poštovanje međunarodnog prava.

Prema riječima njihova opunomoćenog zastupnika, zagrebačkog pravnika Arnauda Bilena, riječ je o privatnoj inicijativi obitelji Nicolier, kojom od Republike Srbije traže izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo Spasoja Petkovića Štuke, kao i isplatu odštete.

Unatoč priznanju smaknuća na beogradskom suđenju za Ovčaru 2005., nikada nije odgovarao za zločin jer u Srbiji zbog suradnje s tužiteljstvom ima status zaštićenog svjedoka. Hrvatska javnost imala je prilike vidjeti i lice tada 18-godišnjeg srpskog vojnika na potresnoj ratnoj fotografiji kako odvodi starijeg civila Slavka Batika, čija je snimka nakon pada Vukovara obišla svijet.

– Odvjetnik obitelji Ghislain Dubois poslao je, nazovimo to tako, službenu opomenu pred tužbu Vladi Republike Srbije putem Veleposlanstva Srbije u Parizu. Među ostalim, traži se od njih da francuskoj istražnoj sutkinji dostave podatke, odnosno adrese Spasoja Petkovića Štuke, ali i Stanka Vujanovića i Nade Kalabe, koji o tom zločinu imaju saznanja. U drugoj stavki obitelj traži naknadu štete od 200 tisuća eura na ime pretrpljene moralne, materijalne i psihološke štete. Ako Srbija ne udovolji tim zahtjevima, obitelj zadržava mogućnost, odnosno pravo podnošenja privatne tužbe pred Općinskim sudom u Parizu – ispričao nam je Arnauld Bilen, koji kaže da je istražna sutkinja tijekom procesa već utvrdila glavne činjenice i da vjeruje da ih od zatvaranja kaznenog postupka, odnosno istrage, dijele mjeseci te da do kraja godine očekuju i raspisivanje međunarodne tjeralice za osumnjičenim.

06.11.2025. Vukovar - Pokop Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991. godine, čiji su posmrtni ostaci identificirani u vukovarskoj bolnici. Nicolierovi posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Republici Srbiji ostavljen je rok od 30 dana za postupanje po zahtjevu te će se, u protivnom, pred nadležnim francuskim sudom pokrenuti postupak protiv Republike Srbije zbog sudioništva u prisilnom nestanku, sudioništva u ubojstvu te ometanja pravde. Podsjetimo, uoči pogreba francuskog dragovoljca prošle jeseni, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da je istraga o njegovu ubojstvu prekinuta 2019. godine zbog izostanka suradnje Srbije te da su je sada preuzele francuske institucije.

– Donijeli smo rješenje o provođenju istrage ubojstva Jean-Michel Nicoliera u travnju 2018. godine. Srbiji smo poslali zamolnicu da se ispita Spasoja Petkovića, ali tome nije udovoljeno. Postoji niz dokaza u prethodnom postupku, pa i njegova izjava da je upravo on ubio Nicoliera. Međutim, našoj zamolbi nije udovoljeno sa srpske strane – rekao je Turudić novinarima, dodajući kako su svi dokumenti u vezi s tim ratnim zločinom dostavljeni Francuskoj.

Tamošnji odvjetnik obitelji, Ghislain Dubois, uvjeren je da Pariz može postići ono što hrvatsko pravosuđe nije uspjelo pa poručuje da Francuska može uspjeti u tome jer je Jean-Michel državljanin Francuske, puno utjecajnije države u Europi, koja može dovesti do kraja taj predmet. Tome se nada i obitelj Nicolier, kao i cjelokupna hrvatska javnost.

"Poštovani prijatelji i svi vi koji volite našeg dragog Jean-Michela, nakon današnjeg priopćenja za javnost vezano za slučaj protiv Republike Srbije, u kojem se spominje Spasoje Petković i pitanje financijske odštete, želimo pojasniti da ne želimo komentirati postupak koji je u tijeku, a kojega vodi naš odvjetnik, g. Ghislain Dubois. Nećemo davati nikakve izjave o postupku do kraja suđenja. Naglašavamo da nikakva financijska odšteta nikada ne može zamijeniti život našeg dragog Jeana Michela, već jednostavno molimo da se pravda zadovolji i da se ubojica kazni kako zaslužuje za ratni zločin koji je počinio. Zahvaljujemo našim odvjetnicima i još jednom g. Tomi Medvedu i g. Andreju Plenkoviću na svemu što su do sada učinili za našeg Jean-Michela. Današnjim danom započinje Korizma, stoga vas u duhu naše katoličke vjere molimo za mir i razumijevanje. Lyliane Fournier i obitelj Nicolier", stoji u poruci koju nam je poslala Lyliane Fournier i obitelj Nicolier.