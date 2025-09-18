Macronovi kreću u obračun s teoretičarima zavjere: Odvjetnik: 'Postoje slike Brigitte i stručni znanstveni dokazi'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte Macron podnijeli su tužbu za klevetu protiv desničarske influencerice Candace Owens u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je ona više puta javno iznosila tvrdnje da je Brigitte Macron rođena kao muškarac. Tužba, podnesena u srpnju 2024. u Delawareu, dolazi nakon neuspješnog pravnog postupka u Francuskoj protiv dviju blogerica koje su 2021. godine pokrenule slične tvrdnje. Naime, Candace Owens, bivša komentatorica konzervativnog lista Daily Wire s milijunima pratitelja na društvenim mrežama, izazvala je kontroverze ponavljajući tvrdnju da je Brigitte Macron transrodna osoba. Ova teorija zavjere prvi put se pojavila 2021. godine putem YouTube videa francuskih blogerica Amandine Roy i Natache Rey. Macronovi su 2024. godine u Francuskoj dobili tužbu za klevetu protiv Roy i Rey, no presuda je poništena 2025. nakon žalbe, uz obrazloženje slobode izražavanja, a ne istinitosti tvrdnji. Par se žalio na tu odluku.

U intervjuu za BBC-jev podcast Fame Under Fire, odvjetnik Macronovih, Tom Clare, izjavio je da Brigitte Macron smatra ove tvrdnje "nevjerojatno uznemirujućima" te da one odvraćaju pažnju predsjedniku Macronu. "Kao i svatko tko balansira između karijere i obiteljskog života, napadi na obitelj iscrpljuju. To ne znači da ga je to izbacilo iz igre, ali nitko nije imun na takve stvari", rekao je Clare. Tužba protiv Owens temelji se na optužbi da je svjesno širila lažne informacije, zanemarujući vjerodostojne dokaze koji opovrgavaju njezine tvrdnje. Prema američkim zakonima, u slučajevima klevete protiv javnih osoba, tužitelji moraju dokazati "stvarnu zlonamjernost", odnosno da je tuženik svjesno širio laži ili djelovao s nepromišljenim zanemarivanjem istine, piše BBC.

Clare je najavio da će Macronovi predočiti fotografske i znanstvene dokaze kako bi nedvojbeno dokazali da su optužbe lažne. "Postoje slike Brigitte Macron tijekom trudnoće i odgoja djece, a bit će predstavljeni i stručni znanstveni dokazi", rekao je, dodajući da je Brigitte Macron spremna podnijeti javnu provjeru kako bi ispravila neistine. "Ako je to cijena za zaustavljanje ovakvih napada, ona je 100% spremna suočiti se s tim teretom", naglasio je Clare.

Odvjetnici Candace Owens zatražili su odbacivanje tužbe, tvrdeći da slučaj nije trebao biti podnesen u Delawareu jer se ne odnosi na njezine tvrtke registrirane u toj državi. Također su istaknuli da bi vođenje postupka u Delawareu prouzročilo "značajne financijske i operativne poteškoće" za Owens. Sama Owens tvrdi da stoji iza svojih izjava, naglašavajući da vjeruje u slobodu govora i pravo na kritiku. U ožujku 2024. izjavila je da je spremna staviti na kocku "cijeli svoj profesionalni ugled" zbog ovih tvrdnji.

U razgovoru za francuski časopis Paris Match, Emmanuel Macron objasnio je razloge za pokretanje pravnog postupka: "Ovo je obrana moje časti! Ove tvrdnje su besmislice. Netko je svjesno širio lažne informacije s ciljem nanošenja štete, u službi ideologije i povezan s krajnje desnim vođama." BBC je kontaktirao pravni tim Candace Owens za daljnji komentar, no zasad nije primljen odgovor.