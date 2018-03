Macronov marš za Europu ide i prema Hrvatskoj

Stranka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kreće u veliki marš za Europu: “La Grande Marche pour l’Europe” naziv je kampanje koju Macron pokreće ovoga tjedna i kojom će pokušati ne samo osvojiti većinu francuskih zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu, gdje trenutno nema nijednog zastupnika, nego i izgraditi novu političku obitelj u Europskoj uniji praktički od nule.

ALDE - partner ili protivnik

S obzirom da je Macron već izgradio od nule politički pokret koji je osvojio vlast u Francuskoj, ambicija da izgradi političku obitelj u Europi možda zvuči revolucionarno, ali nije za odbaciti. Mnogi u Bruxellesu smatraju da će europska verzija Macronove kampanje imati respektabilnu snagu. Ali najviše od te kampanje potencijalno strahuju u ALDE-u, Savezu liberala i demokrata za Europu, političkoj obitelji koja vuče korijene od 1953. i okuplja 60-ak liberalnih stranaka iz čitave Europe. S obzirom da se program Macronove stranke La République en Marche (LREM, u nas prevođeno kao Republika u pokretu, a katkad i: Kreni Republiko) uvelike preklapa s programom i politikom ALDE-a, pitanje na europskoj liberalnoj sceni je: hoće li Macron pojesti ALDE ili će ALDE pojesti Macrona?

Pokretanjem velikog marša za Europu 14 mjeseci prije europskih izbora, Macronova stranka LREM odaje ambiciju da bi ipak ona željela pojesti ALDE, a ne obrnuto. Premda se još “u hodu” može dogoditi pripajanje ALDE-u, Macron kreće prema fomiranju svoje političke obitelji. Njegov LREM je već uspostavio kontakte s nekoliko liberalnih pokreta i stranaka, od Ciudadanos u Španjolskoj do nove progresivne stranke u Slovačkoj. A “veliki marš za Europu”, koji počinje u subotu i najavljen je jučer na press konferenciji u Parizu, uključuje preko 2000 stranačkih volontera koji će ići od vrata do vrata po cijeloj Francuskoj. Očekuju da će zabilježiti preko 70 tisuća prijedloga, očekivanja i zabrinutosti od ljudi na terenu. Sve će to onda tijekom ljeta biti analizirano kao jedno veliko terensko istraživanje i na temelju toga će Macronov LREM izraditi politički program za europske izbore.

Hrvatski europarlamentarci koji pripadaju ALDE-u, Ivan Jakovčić (IDS) i Jozo Radoš (GLAS), podržavaju razgovore koji idu u smjeru sinergije ALDE-a i Macronova pokreta na europskim izborima u svibnju 2019., ali ne vjeruju da će iz Hrvatske biti pretrčavanja iz ALDE-a u Macronov tabor ukoliko do te sinergije i spajanja ne dođe. – Ja imam kontakte s dijelom Macronova tima, ali to ne znači da imamo ideju ulaziti u avanturu s Macronom kad imamo čvrste dugogodišnje odnose u ALDE-u. Podržavam nastavak dijaloga u kojem se traži modalitet suradnje ili čak i fuzije između onoga što Macron radi u Francuskoj i što mi radimo u Hrvatskoj i čitav ALDE u čitavoj EU – kaže Jakovčić. Stranka GLAS tek je nedavno, sa strankom Pametno, pristupila ALDE-u i Jozo Radoš smatra da će sve hrvatske članice ALDE-a ostati u tom savezu, bez obzira što će Macronova inicijativa vjerojatno imati respektabilnu snagu.

“Ad hoc projekt”

– Svakako smatram da bi trebalo doći do suradnje. U slučaju da do nje ne dođe, ne vjerujem da će hrvatske članice ALDE-a pretrčavati Macronu jer ALDE je ipak tradicionalna organizacija, koja ima jasan programski profil, a ovo drugo je ipak ad hoc projekt kojemu se ne zna ni perspektiva ni snaga. No, u ALDE-u su svjesni da je najbolje da dođe do neke suradnje – kaže Radoš.

