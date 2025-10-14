Naši Portali
'IDEMO DO KRAJA'

Macron zaprijetio Moskvi, sada mu stigao hladni odgovor Kremlja

Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP/NE
1/3
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
14.10.2025.
u 13:52

Na redovnom brifingu za novinare, Peskov je naglasio kako se stav Rusije nije promijenio unatoč oštrim porukama iz Pariza. “Rusija je spremna za mirno rješenje. No, zbog nedostatka alternativa, specijalna vojna operacija se nastavlja”, rekao je predstavnik Kremlja.

Nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron optužio Moskvu za “ratobornu tvrdoglavost” i zaprijetio “odmazdom” ako se Rusija ne vrati za pregovarački stol, iz Kremlja je stigao brz odgovor. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov poručio je kako Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini jer nema drugih alternativa, ali istovremeno “ostaje otvorena za mirno rješenje sukoba”, prenosi agencija TASS.

Na redovnom brifingu za novinare, Peskov je naglasio kako se stav Rusije nije promijenio unatoč oštrim porukama iz Pariza. “Rusija je spremna za mirno rješenje. No, zbog nedostatka alternativa, specijalna vojna operacija se nastavlja”, rekao je predstavnik Kremlja. Dodao je kako će Moskva “osigurati svoje interese bez obzira na sve okolnosti”. “Ovako ili onako, Rusija će postići ostvarenje svojih ciljeva”, istaknuo je Peskov, naglašavajući da Kremlj ne odustaje od postavljenih zadataka.

Iz Moskve već mjesecima ponavljaju kako preferiraju mirno, političko-diplomatsko rješenje sukoba u Ukrajini, ali uz uvjet “jednake sigurnosti za sve europske zemlje”. Istodobno, ruske vlasti i dalje optužuju Kijev i njegove zapadne saveznike da odbijaju svaki prijedlog koji bi, kako tvrde, bio utemeljen na “pravednim načelima”.
Ključne riječi
Kremlj Dimitrij Peskov Rusija Emmanuel Macron

