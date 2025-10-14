Naši Portali
KORISTILI NAVOĐENE BOMBE

Rusi bombardirali Harkiv, 30.000 ljudi ostalo bez struje

Petero ljudi ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na Harkiv
14.10.2025.
u 06:32

Posljednjih tjedana ruske su snage koncentrirale svoje napade na ciljeve povezane s ukrajinskom elektroenergetskom mrežom i plinskom industrijom kako se približava zima u ratu koji traje više od 3 i pol godine

Ruske snage napale su Harkiv navođenim bombama pri čemu je bez struje ostalo 30.000 korisnika u tri okruga, izvijestili su mjesni dužnosnici. Područni upravitelj Oleh Syniehubov, napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, da su ruske snage rabile navođene bombe za napadaj na okruge Nemyshlianskyi i Slobidskyi na jugoistoku i okrug Shevchenkivskyi na sjeveru grada.

Gradonačelnik Ihor Terekhov, u intervjuu za mjesnu televiziju, rekao je da su tri bombe oštetile bolnicu i pogodile dalekovode. Gotovo 30.000 korisnika pogođeno je nestankom struje. Rekao je da su četiri osobe ozlijeđene, većina od letećih komadića stakla, a neki pacijenti su prebačeni na druge odjele.

"Nažalost, bolnica je prilično teško oštećena i unutra su bili pacijenti. Četiri osobe su ozlijeđene u različitom stupnju, a razbijeno je oko 200 prozora", rekao je Terekhov. „Napadi su uglavnom na energetske ciljeve - proizvodnju, prijenos, elektroenergetsku mrežu. Cilj je da mreža za prijenos električne energije prestane raditi.“

Posljednjih tjedana ruske su snage koncentrirale svoje napade na ciljeve povezane s ukrajinskom elektroenergetskom mrežom i plinskom industrijom kako se približava zima u ratu koji traje više od 3 i pol godine. Masovni napad na Kijev i druga središta prošlog tjedna ostavio je više od milijun kućanstava i poduzeća privremeno bez struje diljem zemlje. Opskrba vodom također je bila poremećena.

U gradu Kostjantinivka u istočnoj Donjeckoj regiji, jednoj od glavnih meta sporog napredovanja Rusije kroz to područje, u ruskom napadu dronom u ponedjeljak su ubijene dvije osobe u njihovom automobilu, rekao je načelnik gradske vojne uprave.
Rusko Ministarstvo obrane u ponedjeljak je priopćilo da su njihove snage zauzele dva nova sela na putu kroz istočnu Ukrajinu - jedno u Donjeckoj regiji, a drugo u blizini Kupianska na sjeveroistoku, uglavnom uništenog grada koji je mjesecima bio pod napadom.

No, prvi korpus ukrajinske nacionalne garde izvijestio je da je odbio novi pokušaj ruskih snaga u napredovanju u blizini grada Dobropilje u Donjeckoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi dužnosnici izvijestili su o uspjesima vojske oko Dobropilje, blizu ključnog logističkog središta Pokrovska.

Avatar Joja
Joja
07:38 14.10.2025.

Sad ce se trolat kako su strani placenici, Ukrajinski vojnici i NATO generali imali sastanak u bolnici

