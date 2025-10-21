Macron najavio: Imat ćemo sastanak Koalicije voljnih, dolazi i Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovat će sastanku saveznika Ukrajine, poznatih i pod nazivom "Koalicija voljnih", u Londonu u petak, rekao je u ponedjeljak francuski predsjednik Emmanuel Macron.

"Ovaj petak, imat ćemo sastanak Koalicije voljnih - djelomično virtualan, djelomično u živo - u Londonu, a predsjednik Zelenski bit će ondje", rekao je Macron u izjavi novinarima u Sloveniji gdje se održao sastanak EU MED 9.

Koalicija voljnih koju su u veljači osnovale Francuska i Velika Britanija, mjesecima održava pregovore na raznim razinama kako bi definirala planove o vojnom doprinosu Ukrajini u odbijanju Rusije od ponovnog napada jednom kad se dogovori primirje.

Zelenski je, u zasebnoj objavi na X-u, najavio da će ovog tjedna biti "puno sastanaka i pregovora u Europi".