BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
BIZARNA SVAĐA

Mačetom odrubio glavu šefu pred njegovom obitelji: Kamere su otkrile detalje stravičnog zločina

VL
Autor
Večernji.hr
12.09.2025.
u 21:25

Stravičan zločin potresao je Dallas nakon što je 37-godišnji Yordanis Cobos-Martinez mačetom usmrtio svog šefa, 50-godišnjeg Chandru Nagamallaiaha. Motiv je bila bizarna svađa oko neispravnog kućanskog aparata, a ubojstvo se odigralo pred očima žrtvine supruge i sina.

Stravičan zločin dogodio se u srijedu ujutro u motelu Downtown Suites u Dallasu u Sjedinjenim Državama, a sve je započelo naizgled bezazlenom prepirkom. Voditelj motela, Chandra Nagamallaiah, upozorio je svog zaposlenika, Yordanisa Cobos-Martineza, da ne koristi neispravnu perilicu rublja. Međutim, bijes osumnjičenog navodno je potaknula činjenica da mu se šef nije obratio izravno, već je zamolio drugu zaposlenicu da mu prevede upute. Taj čin, koji je Cobos-Martinez doživio kao omalovažavanje, bio je okidač za nezapamćenu brutalnost koja je uslijedila, prenosi Sky News.

Prema sudskim spisima, Cobos-Martinez je nakon svađe napustio sobu, vratio se s mačetom i počeo napadati Nagamallaiaha. Prestravljena žrtva počela je vrišteći bježati prema uredskom prostoru motela, gdje su se nalazili njegova supruga i sin. Napadač ga je sustigao i nastavio s divljačkim napadom. Njegova supruga i sin u više su navrata pokušali intervenirati, no Cobos-Martinez ih je svaki put grubo odgurnuo, nastavljajući svoj smrtonosni pohod pred njihovim očima. "Ganjao ga je sve do ureda. Čovjek je pokušavao ući unutra kako bi upozorio obitelj", izjavio je jedan od svjedoka za CBS News.

Tijekom napada, Cobos-Martinez je pretražio džepove svoje žrtve i uzeo mu mobitel i ključ-karticu, a zatim je nastavio s udarcima mačetom sve dok, kako stoji u policijskom izvješću, "glava žrtve nije bila odvojena od tijela". Užas tu nije stao. Nadzorne kamere zabilježile su kako je ubojica odrubljenu glavu nogom udario dva puta na parkiralištu, da bi je potom podigao, odnio do kontejnera za smeće i bacio unutra.

Dok se udaljavao s mjesta zločina, prekriven krvlju i još uvijek noseći mačetu, primijetila ga je posada vatrogasnog vozila. Vatrogasci su ga pratili na sigurnoj udaljenosti sve dok policijske patrole nisu stigle i uhitile ga otprilike blok dalje od motela. Tijekom policijskog ispitivanja, Cobos-Martinez je priznao zločin. Sada se nalazi u pritvoru u okrugu Dallas pod optužbom za ubojstvo, a izdana mu je i imigracijska zabrana.

Istraga je otkrila da je Yordanis Cobos-Martinez, kubanski državljanin, imao dugu povijest nasilnih zločina, uključujući krađe, otmicu i bludne radnje s djetetom. Američka imigracijska i carinska služba (ICE) priopćila je kako Cobos-Martinez nije trebao biti na slobodi. Agencija je potvrdila da je pušten iz pritvora u siječnju 2025. unatoč nalogu za deportaciju, jer ga Kuba zbog kriminalne prošlosti nije htjela prihvatiti, a procijenjeno je da "ne postoji značajna vjerojatnost za skoro uklanjanje". Iz ICE-a su ubojstvo opisali kao "nezamislivo", dodavši kako osumnjičeni nije smio biti slobodan.

Ubojstvo Chandre Nagamallaiaha, koji je bio podrijetlom iz Indije, duboko je potreslo indijsku dijasporu. Generalni konzulat Indije u Houstonu izrazio je sućut i potvrdio da je u kontaktu s obitelji te im pruža svu moguću pomoć. Kolege su Nagamallaiaha opisali kao vrijednog obiteljskog čovjeka, a za pomoć njegovoj supruzi i sinu pokrenuta je GoFundMe kampanja kako bi se prikupila sredstva za podršku obitelji u ovim teškim trenucima.

