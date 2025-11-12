Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka
Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'
Poslušaj
Prijavi grešku
USPAVAN JE

Tragično završila filmska priča o biku Mišku: Terorizirao građane, vlasnik ga ostavljao bez kontrole

storyeditor/2025-11-12/PXL_060925_137920903.jpg
Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Snježana Bičak
12.11.2025.
u 18:26

Veterinarska inspekcija izišla je na teren i potvrdila sve prijave mještana – da se tonu težak bik slobodno šeće Likom

Lički bik Miško, simentalac težak tonu, uspavan je, a njegov vlasnik dobit će kaznu, odnosno protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak; epilog je to priče o biku koji je lutao ličkim selima zadnjih dana bez ikakve kontrole i želje vlasnika životinje da ga zbrine na svom imanju, iako je upozoravan na svoje obveze.

Priča je gotovo filmska jer kada je promijenio vlasnika, bik Miško počeo se i ponašati "nekontrolirano" zbog čega su na noge dignute sve službe; od načelnika općine, policije, do veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, koja je, na kraju priče, donijela odluku da se bika uspava. Vlasnik se sada žali, kaže da je šteta što je do toga došlo jer je bik bio zdrav i bezopasan, čak je potez inspektorata nazvao kriminalnim. Pa, iako je to činjenica i možda se Miška moglo neodgovornom vlasniku oduzeti i dati nekome tko će se o njemu propisno brinuti, najveću odgovornost u cijeloj priči ima vlasnik, koji je svojim neodgovornim ponašanjem odredio sudbinu jadne životinje.

Mještani općine Gračac su, naime, zadnjih godinu dana prijavljivali bika koji luta bez kontrole po njihovim poljima i nanosi štetu njihovim usjevima i okućnicama, da ulazi u dvorišta te ugrožava sigurnost ljudi i imovine. Jedan je susjed zvao policiju jer mu je bik uništio automobil; zatekao ga je u polju, pobjegao u automobil koji je bik podigao svojim rogovima. Policija je postupala, a mještanin je novinarima ispričao da je policiju zbog ugroze od bika zvao desetak puta u dvije godine.

Stanovnicima je uništavao usjeve i okućnice, a ulazio im je i u dvorišta. Oni su godinama prijavljivali štetu i vlasnika policiji, ali sve je, kažu, bilo uzalud. Simentalac težak gotovo tonu nio je strah i trepet u naselju obiteljskih kuća u Gračacu. Obitelj Mikić se ekipi RTL-a povjerila da je u zadnjih devet mjeseci pet puta policiji prijavljivala da im je uništio pet voćaka i oštetio novi automobil te da se, kada im uđe u dvorište, boje izići.

Otkrili su reporteru da je bik pojeo cijelu krušku, da je u voćnjaku cijeli teren iskopao, da je napravio štetu na vozilu o koje se očešao... – Kad je došla na intervenciju, policija je morala pucati da bi ga otjerala – opisala je obitelj Mikić svoje probleme s bikom Miškom. U pomoć je pozvan i načelnik Općine Gračac, koji je poručio da će sve provjeriti s komunalnim redarom, a policija je u pomoć zvala i Državni inspektorat, čiji su veterinari izišli na teren, proveli inspekcijski nadzor i sami se uvjerili u Miškova lutanja te ozljede koje je zadobio tom prilikom. Svjedočili su i da Miškovo kretanje nitko ne kontrolira, da se vlasnik ne brine za to gdje mu je bik pa su donijeli odluku o njegovu usmrćivanju.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji sa službenicima MUP-a, PU zadarske, PGP-a Gračac i ovlaštene veterinarske organizacije obavila je inspekcijski nadzor pri čemu je utvrđeno da je bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja – naveli su u Državnom inspektoratu i dodali da su zbog toga donijeli odluku, odnosno poduzeli hitnu mjeru na temelju Zakona o zaštiti životinja te Zakona o općem upravnom postupku o uspavljivanju životinje. Osim toga, protiv vlasnika životinje pokrenut će prekršajni postupak.

No osim aktualnog vlasnika koji je bika, kako je rekao ekipi RTL-a, kupio prije nekoliko tjedana i nije još stigao organizirati prijevoz za njega, odgovornost snosi i bivši vlasnik s obzirom na to da problemi s odbjeglim bikom, prema svjedočenju mještana i prijavama policiji, traju već dvije godine. Bivši vlasnik kaže da Miško nije bio opasan, no činjenica je da je slobodno lutao i da ga nije kontrolirao, kao što i novi vlasnik nije nakon kupnje životinje došao na teren kako bi je zbrinuo, već je poručio da je bik bio vezan i čekao je, očito tjednima, da dođe po njega. Činjenica je da su oba vlasnika neodgovornim ponašanjem ugrozila mještane i njihovu imovinu i nasade, a onda i presudila biku Mišku.

FOTO Ovo je pravi luksuz: Dvije kamene vile u Istri s bazenom i dvorištem kao iz bajke, a tek kako izgleda unutrašnjost...
storyeditor/2025-11-12/PXL_060925_137920903.jpg
1/16

Ključne riječi
Veterinarska inspekcija Gračac bik

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
19:13 12.11.2025.

Čuo je da Možemo dijeli kartice seksalice pa i on pohitao po jednu

LE
Levanto
18:55 12.11.2025.

Baš lipa beštija. Šteta .

VR
Vrbanek
18:33 12.11.2025.

Kravlje ludilo se vratilo u Hrvatsku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije
2
AKTUALNO PRIJEPODNE U SABORU

Plenković: Planiramo prijeći granicu sveukupne mirovine od 700 eura

'Proračun će biti realan. Bit će u okvirima onoga što možemo priuštiti sebi da bismo realizirali sve ciljeve. Trenutno na rashodnoj strani oko čak 10,2 milijarde ide na mirovine. Dio financiranja ide iz poreznih prihoda. Rashodi za plaće su oko 8 milijardi. Ja bih rekao da imamo 55 posto proračuna koji je fiksan, a ovo drugo su sektorske politike, kapitalna ulaganja i projekti financiranja države u svim njezinim segmentima', rekao je Plenković.

Učitaj još

Kupnja