Tragično završila filmska priča o biku Mišku: Terorizirao građane, vlasnik ga ostavljao bez kontrole

Lički bik Miško, simentalac težak tonu, uspavan je, a njegov vlasnik dobit će kaznu, odnosno protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak; epilog je to priče o biku koji je lutao ličkim selima zadnjih dana bez ikakve kontrole i želje vlasnika životinje da ga zbrine na svom imanju, iako je upozoravan na svoje obveze.

Priča je gotovo filmska jer kada je promijenio vlasnika, bik Miško počeo se i ponašati "nekontrolirano" zbog čega su na noge dignute sve službe; od načelnika općine, policije, do veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, koja je, na kraju priče, donijela odluku da se bika uspava. Vlasnik se sada žali, kaže da je šteta što je do toga došlo jer je bik bio zdrav i bezopasan, čak je potez inspektorata nazvao kriminalnim. Pa, iako je to činjenica i možda se Miška moglo neodgovornom vlasniku oduzeti i dati nekome tko će se o njemu propisno brinuti, najveću odgovornost u cijeloj priči ima vlasnik, koji je svojim neodgovornim ponašanjem odredio sudbinu jadne životinje.

Mještani općine Gračac su, naime, zadnjih godinu dana prijavljivali bika koji luta bez kontrole po njihovim poljima i nanosi štetu njihovim usjevima i okućnicama, da ulazi u dvorišta te ugrožava sigurnost ljudi i imovine. Jedan je susjed zvao policiju jer mu je bik uništio automobil; zatekao ga je u polju, pobjegao u automobil koji je bik podigao svojim rogovima. Policija je postupala, a mještanin je novinarima ispričao da je policiju zbog ugroze od bika zvao desetak puta u dvije godine.

Stanovnicima je uništavao usjeve i okućnice, a ulazio im je i u dvorišta. Oni su godinama prijavljivali štetu i vlasnika policiji, ali sve je, kažu, bilo uzalud. Simentalac težak gotovo tonu nio je strah i trepet u naselju obiteljskih kuća u Gračacu. Obitelj Mikić se ekipi RTL-a povjerila da je u zadnjih devet mjeseci pet puta policiji prijavljivala da im je uništio pet voćaka i oštetio novi automobil te da se, kada im uđe u dvorište, boje izići.

Otkrili su reporteru da je bik pojeo cijelu krušku, da je u voćnjaku cijeli teren iskopao, da je napravio štetu na vozilu o koje se očešao... – Kad je došla na intervenciju, policija je morala pucati da bi ga otjerala – opisala je obitelj Mikić svoje probleme s bikom Miškom. U pomoć je pozvan i načelnik Općine Gračac, koji je poručio da će sve provjeriti s komunalnim redarom, a policija je u pomoć zvala i Državni inspektorat, čiji su veterinari izišli na teren, proveli inspekcijski nadzor i sami se uvjerili u Miškova lutanja te ozljede koje je zadobio tom prilikom. Svjedočili su i da Miškovo kretanje nitko ne kontrolira, da se vlasnik ne brine za to gdje mu je bik pa su donijeli odluku o njegovu usmrćivanju.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji sa službenicima MUP-a, PU zadarske, PGP-a Gračac i ovlaštene veterinarske organizacije obavila je inspekcijski nadzor pri čemu je utvrđeno da je bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja – naveli su u Državnom inspektoratu i dodali da su zbog toga donijeli odluku, odnosno poduzeli hitnu mjeru na temelju Zakona o zaštiti životinja te Zakona o općem upravnom postupku o uspavljivanju životinje. Osim toga, protiv vlasnika životinje pokrenut će prekršajni postupak.

No osim aktualnog vlasnika koji je bika, kako je rekao ekipi RTL-a, kupio prije nekoliko tjedana i nije još stigao organizirati prijevoz za njega, odgovornost snosi i bivši vlasnik s obzirom na to da problemi s odbjeglim bikom, prema svjedočenju mještana i prijavama policiji, traju već dvije godine. Bivši vlasnik kaže da Miško nije bio opasan, no činjenica je da je slobodno lutao i da ga nije kontrolirao, kao što i novi vlasnik nije nakon kupnje životinje došao na teren kako bi je zbrinuo, već je poručio da je bik bio vezan i čekao je, očito tjednima, da dođe po njega. Činjenica je da su oba vlasnika neodgovornim ponašanjem ugrozila mještane i njihovu imovinu i nasade, a onda i presudila biku Mišku.