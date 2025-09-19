Afrička svinjska kuga pojavila se i na velikoj farmi s 10.000 svinja u Baranji?

Prema neslužbenim informacijama danas se afrička svinjska kuga pojavila i na farmi svinja PIK-a Belje u Baranji u naselju Sokolovac. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da se u toj farmi, koja se nalazi u sustavu Podravka Agri, nalazi čak 10.000 komada svinja što bi predstavljalo i najveću farmu u Hrvatskoj koja je do sada pogođena ovom životinjskom bolesti koja pravi ne samo velike probleme nego i ogromne troškove. Farma gdje se pojavila afrička svinjska kuga se nalazi u pustari, nedaleko od naselja Kneževi Vinogradi gdje nema nastanjenih ljudi.

Da se nešto događa u ovoj farmi može se zaključiti i po izvješću Ministarstva poljoprivrede koji su naveli kako su nova žarišta ove bolesti potvrđena u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Vardarac i Sokolovac u Osječko-baranjskoj županiji. Za sada nema dokaza kako i na koji način je bolest donesena posebno jer se zna kako se ta bolest može širiti na razne načine. Ono što najviše zabrinjava to je svakako činjenica da PIK Belje u Baranji ima čak 11 farmi svinja s oko 100.000 komada svinja. Ostaje da se vidi hoće li bolest, ako se potvrdila na ovoj farmi, ostati izolirana.

- Prema rješenjima ovlaštenih veterinarskih inspekcija, svinjogojske farme poljoprivrednih kompanija Podravke Agri pripadaju 3. kategoriji farmi, u kojoj su farme s visokim biosigurnosnim statusom. Na farmama se već 15 godina provode stroge biosigurnosne mjere koje su ključne za zaštitu životinja i prevenciju potencijalnih bolesti, kao što je afrička svinjska kuga - isticali su iz belja u vrijeme kada se bolest pojavila na području Općine Jagodnjak.

Po riječima mještana pojava bolesti u farmi PIK-a Belje i nije neko iznenađenje kada se zna da je bolest prisutna u cijeloj Baranja pa i šire. U ovom novom valu pojave bolesti afrička svinja kuga s epojavila u naseljima gdje je nije bilo kada se prvi put pojavila ali i gdje ima više poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava koje drže po nekoliko svinja ali i manje farme svinja. Prema neslužbenim informacijama u VUPIK-u i PIK-u Vinkovci, koji također imaju farme s većim brojem svinja, za sada se ova bolest nije potvrdila.

-U ovom trenutku možemo reći da se temeljem rješenja o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, od 18. rujna 2025., svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zoni zaštite. Sva naša postupanja će, kao i do sada, biti u skladu s uredbama i mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i ostalih nadležnih tijela – stoji u kratkom odgovoru Podravke Agri. Ono što ostaje nepoznato je kada će početi eutanazija bolesnih svinja što je uobičajena praksa koja se provodi kada se negdje pojavi bolest, a o čemu smo svjedočili do sada više puta. Navodno kako u vrijeme pisanja ovog teksta eutanazija nije bila započeta, a nepoznato je i kada bi mogla početi.