Lovrinčević izmijenio objavu u kojoj demantira aferu 'Mreža'. Iz izvorne verzije maknuo jednu rečenicu

Jurica Lovrinčević, bivši savjetnik Davora Filipovića, bivšeg ministra gospodarstva, opovrgnuo je na društvenim mrežama tvrdnje Nacionala da je Mreži TV nudio da veći broj državnih tvrtki i institucija na televiziji kupi oglasni prostor u zamjenu da se dio državnog novca, a riječ je o više od 200.000 eura, podijeli s njim.

Na LinkedInu je u dugačkoj objavi napisao da nikad nije u svojoj karijeri "nije uzeo ni tražio proviziju, mito, kuvertu ili kickback" te da ga se iznova, piše bivši savjetnik ministra gospodarstva, pokušava diskreditirati. Zanimljivo, njegova objava na društvenoj mreži imala je dvije verzije, koje se razlikuju u svojemu završetku. U prvoj verziji je, naime, Lovrinčević napisao: "Ovoliko za početak...", ali je taj dio naknadno izbrisao.

Podsjetimo, ovo je Lovrinčević napisao u svojemu prvome obraćanju nakon velike afere zbog koje ga je premijer Andrej Plenković na kraju i smijenio.

- Kako trenutno nisam u Hrvatskoj, a vezano uz medijske objave, u nastavku je moja reakcija. Nikad – baš nikad – tijekom svoje karijere nisam uzeo ni tražio proviziju, mito, 'kuvertu', 'kickback' ili kako god to željeli nazvati. Tko god tvrdi suprotno – laže.

Bez ikakve namjere da zvučim nadmeno - novca mi uistinu ne nedostaje. Svoju sam imovinu stekao samo i isključivo na tržištu i na svaku zarađenu kunu i euro uredno platio poreze i davanja. Ono za što me se optužuje u suprotnosti je s načelima po kojima živim i radim cijeli svoj život. Svi koji su poslovali sa mnom, svi koji su radili sa mnom to dobro znaju. Neovisno o fragmentima koji se montiraju i objavljuju.

Ovo nije prvi udar da bi me se diskreditiralo i maknulo s puta. Istina, ovaj put nešto pomnije planiran i izveden, a nadasve toksično zapakiran. I dok će se javnost zabavljati time, dok će joj pažnju odvlačiti ovakvi napisi - na drugoj će se strani događati puno ozbiljnije stvari koje se mjere u desetinama i stotinama milijuna eura. One su pravi razlog ovakvih operacija. Budite svjesni da one nisu počele sa mnom, a neće ni završiti s ovim. Ovoliko za početak... - napisao je.

