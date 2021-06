Lovrić o obnovi oštećenih škola: 'Bojim se da će se transmisija vlasti odraziti na rokove završetka'

Donedavni pročelnik Ureda za obrazovanje i aktualni savjetnik gradonačelnika Ivica Lovrić gostovao je danas u emisiji Večernjeg TV-a. Osvrnuo se na stanje obrazovanja u Zagrebu, poteze gradonačelnika Tomislava Tomaševića te otkrio planove za budućnost Stranke rada i solidarnosti.

Poručili ste gradonačelniku da ćete mu dati savjet ako ga on pita, je li ga tražio? Jeste li se sastali?

Još ga nije tražio. Ja sam sa zadnjim danom svog pročelničkog dana poslao jedan opširan mail gradonačelniku gdje sam mu i čestitao. Ukazao sam i na ono što je najbitnije, nismo se još imali priliku susresti. Nadam se da je sve pročitao i da je dobro upućen.

Što je u vašem mandatu učinjeno i kakvi su planovi za budućnost?

U izvješću Ureda za obrazovanje ima više od tisuću stranica, a ja sam poslao pored toga još što smatram najbitnijim. Ono što mogu reći, nepunih 12 godina sam bio na čelu Gradskog ureda za obrazovanje, da smo radili izuzetno puno i po meni digli zagrebački obrazovni standard na jednu europsku razinu. Ako bih počeo samo od predškolskog sustava, širila se jako infrastruktura, u 12 godina izgrađena su 34 nova dječja vrtića, 5 je dograđeno. Od 2015. godine svakom zagrebačkom djetetu je dostupno mjesto u vrtiću. Možda ne uvijek u onom kvartu kojem živi, ali mjesto se nađe za svako dijete. Pripremili smo plan izgradnje novih vrtića, neki su u tijeku, neki su u javnom nadmetanju ili u fazi projektiranja. Kada govorimo o kvaliteti odgojno-obrazovnog rada u dječjim vrtićima, on je izuzetno dobar, a posebno smo vodili brigu o djeci s poteškoćama. Imamo zanimljiv standard da na 32 tisuće djece u zagrebačkim vrtićima imamo 6200 zaposlenika, to je izniman standard. Puno je toga, na desetine raznih programa koji se provode. Od pedagogija, do sportskih edukativnih programa. Ono što je posebno bitno, razvili smo projekt pravilne prehrane u gradskih vrtićima i osnovnim školama. Kad su u pitanju osnovne škole, također izgradnja infrastrukture. U mandatu gradonačelnika Bandića sagrađeno je 25 novih osnovnih i srednjih škola. Niz također posebnih programa od obuke plivanja, škole u prirodi. Postigli smo standard da svako drugo zagrebačko od prvog do četvrtog razreda ima produženi boravak, cilj je da jednog dana bude sto posto obuhvaćen. Kad sam ja došao, bilo je oko 8,5 tisuća djece u produženog boravku, trenutno imamo 14,5 tisuća.

U kojoj su fazi škole stradale u potresu?

Imali smo štetu na 175 odgojno-obrazovnih objekata. Do rujna prošle godine 162 su bila popravljena, oni s manjim štetama. Imamo ih 13 i školu u Dragonošcu koja je stradala u prosinačkom potresu. Od tih 14, na 12 škola su intenzivni radovi, dvije su u fazi projektiranja.

Koje će na jesen biti otvorene?

Mi smo imali ambiciozan plan da ih sedam bude do rujna gotovo. Za neke su škole ti termini malo pomaknuti, međutim svi su radovi ugovoreni, izvođači su uvedeni u posao. Bojim se da će se ova transmisija vlasti, to što već gotovo dva tjedna Ured za obrazovanje nema pročelnika, sasvim sigurno odraziti na rokove završetka. Ja sam u pismu upoznao gradonačelnika s kojim datumima trebaju koje škole biti gotove s obzirom na sve ugovore koji su potpisani. Neke će biti gotove tijekom rujna, listopada, ali do prosinca bi svih sedam, koje smo planirali u ovoj godini završiti, trebale biti završene. Nadam se da promjena vlasti neće ozbiljnije ugroziti rokove.

Pročelnika nema već dva tjedna, ima li v.d. pročelnika?

Nema. Zašto, ja vam na to ne mogu odgovoriti. Mislim da je to jedna vrlo neobična situacija u kakvoj se jedno gradsko upravno tijelo, jedan gradski ured dosad nije našao. Mislim da je to neka loša poruka kada je u pitanju obrazovanje i prioritetnost obrazovanja kada je u pitanju nova gradska vlast. To nije lijepa poruka zagrebačkim prosvjetarima.

Iz Možemo! su vam neki članovi zamjerili što ste ostali na funkciji savjetnika. Zašto ste odlučili ostati?

Imam to radno mjesto, imam ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a gospođa Benčić mi je, citirat ću je, zamjerila što koristim svoje zakonsko pravo. Zamislite vi da mi u Hrvatskoj živimo demokraciju već 31 godina i da vam netko zamjera što koristite svoje zakonsko pravo. Što bih trebao koristiti nešto mimo zakona? Ja 34 godine radim u ovom gradu, od toga 33 u obrazovanju. Prošao sam sve i mislim da mogu još jako puno dati zagrebačkom obrazovanju i to je moj profesionalni smjer. Ne vidim se izvan obrazovanja, barem ne trenutno. Ima ponuda dosta, zahvaljujem se svima, međutim moja je životna želja baviti se obrazovanjem.

Prošlo je 10 dana od preuzimanja vlasti, kako komentirate prve poteze gradonačelnika?

Ja nekih prvih poteza nisam vidio još uvijek. Gospodin Tomašević je godinama bio u oporbi i njegovi zamjenici, njima treba jedno vrijeme da oni shvate da više nisu oporba, nego da su vlast. U oporbi možete pričati što god hoćete, međutim na vlasti je sve provjerljivo. Jedna od prvih izjava je bila da su poništili natječaj za automobile, onda se ispostavilo da nisu. Koliko znam, nisu ni do danas. Mene se posebno dojmilo što je gradonačelnik govorio na otvorenju dnevne bolnice na Svetom Duhu. Iznimno je hvalio projekt, bolnicu, a onda se sjetim, ne tako davno, gdje je jako bio protiv tog projekta. Ono što me zateklo je da se imenuju NO i uprava Holdinga bez javnog natječaja. Transmisija gradonačelnika iz oporbenog političara koji je sve kritizirao u obnašatelja izvršne vlasti je u tijeku. Nadam se da nije namjera kršenje predizbornih obećanja, nego nespretnost. U Holdingu uopće nije dramatična situacija, mogao se raspisati natječaj. Gubitak je zbog potresa, sve je išlo na štetu Holdinga, ZET-u je bio obustavljen promet, besplatne garaže. Puno je toga, kreditni rejting Holdinga nije srušen.

Struka će reći za predsjednika uprave i člana uprave da su stručnjaci. Što kažete na izbor?

Ne bih posebno komentirao, ništa novo. Već su bili u zagrebačkom Holdingu. Znaju i sustav. Ne bih rekao da je u Holding stiglo, što se tiče kadroviranja, nešto novo.

U četvrtak je konstituirajuća sjednica Skupštine, hoćete li konzumirati svoj mandat?

Gospodin Marijan Tomurad će biti umjesto mene. Ja sam stavio mandat u mirovanje.

Za što će se stranka BM 365 zalagati?

Ono što smo se dogovori je da ćemo se truditi biti konstruktivna oporba. Podržavati ćemo sve što bude za dobrobit ovoga grada će Stranka rada i solidarnosti podržavati, bez obzira tko je predlagatelj.

Kakvo je stanje u stranci?

Imali smo kratki period od smrti Milana Bandića do izbora i ono što smo zacrtali kao cilj je da stranka politički preživi. Nismo išli na izbore s figom u džepu, dali smo maksimum i jedan zadovoljavajuć rezultat. U nekim Vijećima gradskih četvrti smo prošli lošije, ali očekujem da ćemo imati dva predsjednika, moguće čak i tri. Imamo 122 vijećnika u mjesnim odborima. Cijela kampanja se nekako vodila protiv Stranke rada i solidarnosti i u tom odnosu snaga smo po meni ne samo politički preživjeli, nego i postigli značajan rezultat i mislim da je vrijeme pred nama kada će stranka rasti.

Planirate li zadržati ime pokojnog gradonačelnika u imenu stranke?

O tome još nismo razmišljali. Sasvim sigurno će na jesen doći do unutarstranačkih izbora, preusmjeravanja ciljeva. Moje usmjerenje je da bismo se pozicionirali kao lokalna zagrebačka stranka. Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti.