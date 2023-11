HOĆE LI BITI POVLAČENJA BOCA?

'Nenamjerno do kontaminacije ne može doći. Treba čim prije provjeriti koje serije pića bi mogle biti opasne'

- Nenamjerno do kontaminacije ne može doći. Znači, kada se radi ispiranje proizvodnih linija, to se provodi vodenom otopinom kiseline. Nakon toga se neutralizira vodenom otopinom lužine i sve se ispire do neutralnosti, što se i provjerava. Potrebno je dobiti uvid u serije pića koje bi mogle biti opasne. Napraviti analize i to što je prije moguće jer je riječ o zdravstvenoj ugrozi - poručuje dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu