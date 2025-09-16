Ljudi bježe iz Gaze nakon strašnog bombardiranja. Netanyahu prvi put javno priznao: 'Suočavamo se s izolacijom'

Izraelska vojska pojačala je zračne i kopnene napade na grad Gazu u zoru u utorak, što je dovelo do rušenja više stambenih zgrada, osobito u sjevernim dijelovima grada. Stanovnicima četvrti Gaza Port i Rimal izdano je upozorenje da napuste svoje domove, dok je u napadima od ranog jutra ubijeno najmanje 90 Palestinaca. Glasnogovornik Civilne zaštite Gaze Mahmoud Basal izjavio je da je grad izložen „teškom i neprekidnom bombardiranju“, naglašavajući kako se broj mrtvih i ranjenih stalno povećava. "Pod ruševinama su mrtvi, ranjeni i nestali, posljedica napada okupacijskog zrakoplova na stambeno područje u blizini trga Shawa. Riječ je o velikom masakru“, rekao je Basal. Prema pisanju izraelskog dnevnika Israel Hayom, eksplozije u Gazi bile su toliko snažne da su se čule i u Tel Avivu. List Haaretz citirao je vojne izvore koji navode da se izraelska vojska priprema za skoru kopnenu operaciju, dok je televizijski Kanal 12 izvijestio da je načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir već održao završni sastanak prije početka ofenzive. Ministar obrane Yisrael Katz pohvalio razaranja i ubijanje civila , napisavši na platformi X: "Gaza gori, a vojska udara željeznom šakom" Njegova izjava poklopila se s vijestima o bombardiranju velikog broja stambenih kuća čiji su stanovnici ostali unutra, pri čemu su deseci ljudi poginuli ili nestali pod ruševinama.

Psihološke traume unutar izraelske vojske

Izraelske dnevne novine Haaretz je objavila iscrpnu istragu o posljedicama rata na izraelske vojnike, prema kojoj tisuće redovnih pripadnika vojske napuštaju službu zbog psiholoških trauma i iscrpljenosti. Svjedočanstva ukazuju na ozbiljnu krizu u redovima vojske, pri čemu mnogi vojnici tvrde da su doživjeli moralne lomove. Jedan od njih, pripadnik brigade Nahal identificiran kao Yoni, ispričao je kako je u Beit Lahi u Pojasu Gaze otvorio vatru misleći da je riječ o borcima Hamasa, no kasnije se pokazalo da je ubio ženu i dvoje djece od osam i deset godina. "Krv je bila posvuda. Osjećao sam se kao da ću povraćati, ali časnik mi je hladno rekao: "Ušli su u zabranjenu zonu. Njihova krivnja. Takav je rat". Njihova lica me još uvijek progone i ne znam hoću li ih ikada moći zaboraviti“, svjedočio je Yoni, koji je kasnije premješten na neborbeni položaj. U međuvremenu Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prvi je put javno priznao da se Izrael suočava s izolacijom i da je postala "parija država" zbog rata u Gazi. Govoreći na konferenciji Ministarstva financija, upozorio je da „negativna propaganda u inozemstvu“ dovodi do ekonomskih sankcija i urušava međunarodni položaj države. "To stvara svojevrsnu izolaciju za Izrael. Možemo izaći iz nje, ali moramo ulagati velika sredstva u protumjere, posebno u medije i operacije utjecaja na društvenim mrežama", naglasio je.

Netanyahu je dodao kako Izrael mora smanjiti ovisnost industrije o vanjskoj trgovini te razvijati samostalne kapacitete, uključujući proizvodnju oružja i drugih obrambenih proizvoda. S druge strane, vođa oporbe Yair Lapid odgovorio je da je izolacija „posljedica pogrešnih i neuspješnih politika Netanyahuove vlade“. U objavi na društvenim mrežama upozorio je da sadašnja vlast pretvara Izrael u „zemlju trećeg svijeta“ i poručio da se povratak međunarodnom ugledu može ostvariti jedino promjenom politike.