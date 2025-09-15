'Svaka nova agresija protiv muslimanskog naroda suočit će se s odlučnim odgovorom'

U Dohi, glavnom gradu Katara, počeo je danas hitni arapsko-islamski summit, sazvan nakon izraelskog udara na dužnosnike Hamasa smještene u toj zaljevskoj državi. Napad bez presedana, usmjeren na rezidencijalne objekte u kojima su boravili politički vođe Hamasa, šokirao je arapski i islamski svijet te ozbiljno narušio sigurnost Katara, zemlje koja je desetljećima igrala ulogu neutralnog posrednika u regiji i posredovala u pokušajima prekida sukoba u Pojasu Gaze. Katarski premijer otvoreno je upozorio: "Izrael mora snositi odgovornost za sve svoje zločine. Napad na našu zemlju napad je na sve nas."