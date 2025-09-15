Naši Portali
ARAPSKO-ISLAMSKI SUMMIT

'Svaka nova agresija protiv muslimanskog naroda suočit će se s odlučnim odgovorom'

Autor
Hassan Haidar Diab
15.09.2025.
u 22:05

Razmatra se prekid političkih i trgovinskih odnosa s Izraelom, povlačenje veleposlanika, bojkotiranje svih izraelskih kompanija kao i jačanje zajedničke islamske obrane

U Dohi, glavnom gradu Katara, počeo je danas hitni arapsko-islamski summit, sazvan nakon izraelskog udara na dužnosnike Hamasa smještene u toj zaljevskoj državi. Napad bez presedana, usmjeren na rezidencijalne objekte u kojima su boravili politički vođe Hamasa, šokirao je arapski i islamski svijet te ozbiljno narušio sigurnost Katara, zemlje koja je desetljećima igrala ulogu neutralnog posrednika u regiji i posredovala u pokušajima prekida sukoba u Pojasu Gaze. Katarski premijer otvoreno je upozorio: "Izrael mora snositi odgovornost za sve svoje zločine. Napad na našu zemlju napad je na sve nas."

Gaza Izrael

BI
billynik
22:17 15.09.2025.

Licemjeri gori ste od Izraelaca.

KR
KraljHrvata
22:11 15.09.2025.

Islam ionako propada kao i Ateistička religija.

VS
vrbe.sadim
22:11 15.09.2025.

Jadan izgovor, Izrael nije napao muslimanski narod, nego terorističke vođe koje je Katar skrivao i štitio.

