Izrael započeo kopnenu ofenzivu na Gazu: 'Pod ruševinama su mrtvi i ranjeni. Ovo je veliki masakr'

Izraelska vojska započela je kopnenu invaziju na grad Gazu, eskalirajući sukob koji traje mjesecima, izjavila su dva izraelska dužnosnika za CNN. Operacija, dio plana odobrenog u kolovozu za preuzimanje i okupaciju grada, usmjerena je na ono što Izrael opisuje kao posljednja uporišta Hamasa. Prema izvorima, kopneni upad započeo je na periferiji grada Gaze, uz pojačane zračne napade koji su tijekom proteklog tjedna uništili brojne visoke zgrade i stambene komplekse. U napadima tijekom noći u gradu Gazi ubijeno je 37 ljudi, a još četiri osobe su poginule u središnjem dijelu Gaze, prema izjavama bolničara. Videozapisi koje je dobio CNN prikazuju potresne scene, tijela djece prekrivena krvlju dopremljena su u bolnice na sjeveru Gaze, dok odrasli očajnički tuguju nad svojim najmilijima. "Gaza gori", napisao je ministar obrane Israel Katz. Rekao je da Izraelske obrambene snage (IDF) "napadaju terorističke infrastrukture" i rade na osiguravanju "oslobađanja talaca i poraza Hamasa". Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je u Gazi započela "intenzivna operacija". "Jučer smo započeli intenzivnu operaciju u Gazi", rekao je. "Država Izrael je u kritičnoj fazi ove borbe i postoje posljedice", dodao je.

Glasnogovornik Civilne zaštite Gaze Mahmoud Basal izjavio je da je grad izložen „teškom i neprekidnom bombardiranju“, naglašavajući kako se broj mrtvih i ranjenih stalno povećava. "Pod ruševinama su mrtvi, ranjeni i nestali, posljedica napada okupacijskog zrakoplova na stambeno područje u blizini trga Shawa. Riječ je o velikom masakru“, rekao je Basal. Prema pisanju izraelskog dnevnika Israel Hayom, eksplozije u Gazi bile su toliko snažne da su se čule i u Tel Avivu. List Haaretz citirao je vojne izvore koji navode da se izraelska vojska priprema za skoru kopnenu operaciju, dok je televizijski Kanal 12 izvijestio da je načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir već održao završni sastanak prije početka ofenzive.

Vojni analitičar CNN-a upozorio je da bi izraelska kopnena ofenziva u gradu Gazi mogla ugroziti svaku vrstu dugoročne stabilnosti u opkoljenoj enklavi i ugroziti živote izraelskih talaca koje Hamas još uvijek drži tamo. Nekoliko sati prije nego što je potvrđena izraelska kopnena ofenziva, umirovljeni pukovnik američkih zračnih snaga Cedric Leighton rekao je da bi bilo "čudo" ako taoci prežive operaciju. "Kada pogledate vrste snaga koje će biti raspoređene protiv položaja u gradu Gazi, to stvarno dovodi živote talaca, nažalost, u opasnost", rekao je za CNN.

U međuvremenu Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prvi je put javno priznao da se Izrael suočava s izolacijom i da je postao "država parija" zbog rata u Gazi. Govoreći na konferenciji Ministarstva financija, upozorio je da „negativna propaganda u inozemstvu“ dovodi do ekonomskih sankcija i urušava međunarodni položaj države. "To stvara svojevrsnu izolaciju za Izrael. Možemo izaći iz nje, ali moramo ulagati velika sredstva u protumjere, posebno u medije i operacije utjecaja na društvenim mrežama", naglasio je.

Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je Katar da nastavi svoju ulogu posrednika u sukobu unatoč izraelskom napadu na njegov teritorij. Rubio je upozorio da postoji "vrlo kratak vremenski okvir u kojem bi se mogao postići dogovor". "Ako ijedna zemlja na svijetu može pomoći u posredovanju, to je Katar, oni su ti koji to mogu učiniti", rekao je odlazeći za Dohu.

Istražna komisija Ujedinjenih naroda objavila je izvješće u kojem tvrdi da Izrael čini genocid nad Palestincima u Gazi, navodeći da postoje "razumni razlozi" za zaključak da su počinjena četiri od pet genocidnih djela definiranih međunarodnim pravom. Izvješće, objavljeno u ponedjeljak, ukazuje na ubijanje pripadnika skupine, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih ozljeda, namjerno stvaranje uvjeta za uništenje skupine te sprečavanje rađanja, a sve to od početka rata s Hamasom 2023. godine. Komisija, koju čine tri stručnjaka, kao dokaz genocida navodi izjave izraelskih čelnika i obrazac ponašanja izraelskih snaga tijekom vojne kampanje u Gazi. Ove tvrdnje dolaze u kontekstu sukoba koji je započeo 7. listopada 2023., kada je Hamas izveo napad na južni Izrael, ubivši oko 1200 ljudi i uzevši 251 taoca. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je odbacilo izvješće, nazvavši ga "iskrivljenim i lažnim". Glasnogovornik ministarstva optužio je članove komisije da djeluju kao "Hamasovi posrednici" te da se oslanjaju na "laži Hamasa koje su već razotkrivene". "Hamas je taj koji je pokušao genocid u Izraelu, ubivši 1200 ljudi, silujući žene, spaljujući obitelji žive i otvoreno izražavajući cilj ubijanja svakog Židova", dodao je glasnogovornik.

Analitičari upozoravaju da bi kopnena ofenziva mogla značajno produljiti sukob, s potencijalom za širenje nasilja izvan granica Gaze. Dok Izrael tvrdi da je cilj operacije eliminacija Hamasa i oslobađanje talaca, humanitarne organizacije strahuju da će civili snositi najveći teret. Prema izraelskom vojnom dužnosniku, dosad je oko 320.000 ljudi pobjeglo iz područja, no većina stanovništva ostaje zarobljena u zoni sukoba, suočena s neprestanim bombardiranjem i nedostatkom osnovnih potrepština.