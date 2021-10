Ljubomorni mladić bivšu djevojku zalio sumpornom kiselinom: Prerušio se i došao do njezinog doma

Student medicine Milad Rouf (25) iz Cardiffa osuđen je na 15 godina zatvora nakon što je bacio sumpornu kiselinu na svoju bivšu djevojku. Ljubomorni napad u Brightonu pomno je isplanirao te se prerušio u puniju tamnoputu ženu.

Rym Alaoui (20), njegova bivša djevojka, zadobila je ozljede koje su joj promijenile život. Ne može zatvoriti oči, pomaknuti vrat te je izgubila vid u desnom oku. Rouf ju je sumpornom kiselinom zalio u svibnju na njezinom kućnom pragu, navodi Daily Mail.

Prerušen u tamnoputu puniju ženu dao joj je poruku i polio ju kiselinom dok je čitala što piše na papiriću. Kiselina je bila toliko koncentrirana da je u potpunosti nestala i boja s ulaznih vrata. Odjeću u koju se prerušio je bacio, kupio novu te pobjegao u svoj dom u Walesu.

Oboje su studirali medicinu na Cardiffu, a Rouf je isplanirao napad nakon što je Alaoui prekinula njihovu kratku vezu i preselila se u Brighton u travnju.

A former medical student has been jailed for 11 years after throwing acid in his ex-girlfriend's face. She was left partially blind in one eye with severe burns.



Milad Rouf dressed as a woman to disguise himself while carrying out the attack in Brighton.